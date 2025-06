Il suo contratto con l’Empoli terminerà tra pochi giorni, poi Ardian Ismajli si svincolerà e sarà a tutti gli effetti un calciatore “libero”. Affascinati delle potenzialità e della leadership che ha messo in campo in questa stagione, molti club hanno fatto una proposta al difensore albanese, al quale non resta che sfogliare la margherita e attendere l’offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa. In Italia piace a tanti, soprattutto perché a costo zero. Su di lui ha messo da tempo gli occhi il Verona, ma anche le neopromosse Pisa e Cremonese. Ci sono poi gli interessamenti turchi, da parte di Besiktas e Trabzonspor.

Nelle ultime ore un’altra formazione si è aggiunta al novero delle candidate. Sarebbe il Torino, alla ricerca di un leader difensivo che dia il cambio a Maripan e Coco. La dirigenza granata avrebbe preso contatti con l’entourage di Ismajli per saggiare la possibilità di un suo ingaggio. Torino sarebbe una soluzione gradita, il centrale farebbe una sorta di upgrade, cosa che non accredrebbe, almeno nell’immediato, se decidesse di sposare i progetti di Verona, Pisa o Cremonese.