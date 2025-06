Da alcune ore Edoardo Saporiti è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli. Per conoscere meglio il calciatore abbiamo interpellato il collega Fabrizio Vincenti della Gazzettalucchese.it che ha visto da vicino il calciatore nella stagione appena andata in archivio in maglia rossonera.

I numeri sono eccellenti, ha fatto registrare quella che nel basket viene chiamata “doppia doppia” ovvero 10 reti ed altrettanti assist. Quali sono le sue principali caratteristiche tecniche?

“Principalmente ci siamo stupiti del fatto che un giocatore non più giovane come lui fosse in una media serie C. In definitiva veniva dal Potenza, buona squadra ma non una big. Gorgone – tecnico della Lucchese – lo faceva giocare dietro la prima punta. Ha dato un ampia dimostrazione delle sue qualità mettendo un mostra un piede destro davvero caldo, risolvendo da solo molte partite. Dribblg ma anche tiro dalla distanza unita a grande pericolosità sui calci piazzati. A marzo si è dovuto fermare per un infortunio alla spalla, periodo in cui è esploso il suo compagno di squadra Selvini. Dopo un mese e mezzo è rientrato dando il suo apporto determinante alla salvezza sul campo della squadra, siglando reti alla Torres nell’ultima giornata e il rigore nel playout di andata a Sestri Levante”.

Ha dimostrato anche di avere qualità umane, senza andare nel dettaglio dei problemi societari vissuti dalla Lucchese a Gennaio, sarebbe potuto andarsene come ha fatto il compagno di squadra Quirini

“Bisogna dire che in quel periodo c’era una parvenza di società con un direttore sportivo. Loro lo hanno confermato, Saporiti insieme a tutti gli altri compagni hanno formato un gruppo granitico capace di superare tutte le difficoltà. Gli va dato atto che avrebbe potuto lasciare la barca tra le onde, invece ha dato il suo apporto vincendo diverse partite da solo”.

Quindi potrebbe fare bene anche in serie B?

“A mio avviso avrebbe tutte le carte in regola per riuscirci a patto di limare alcuni difetti. In alcuni frangenti si eclissa dalla partita, proprio sulla continuità dovrà lavorare per poter rendere al meglio anche nella categoria superiore“.

Pagliuca è l’uomo giusto per farlo sbocciare?

“Conosciamo benissimo Guido perchè ha allenato la Lucchese. Ha valorizzato molti giocatori negli anni, non soltanto a Lucca ma anche nelle altre realtà. E’ un autentico martello, chiede a tutti il 150% sta a Saporiti rispondere nella maniera giusta. A livello tattico le sue idee possono sposarsi con quelle del calciatore ma conterà molto l’aspetto mentale“