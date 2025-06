Edoardo Saporiti è il primo acquisto ufficiale dell’Empoli per la stagione 2025/26. Come già anticipato da tempo su queste pagine, l’ex calciatore della Lucchese ha firmato con gli azzurri per mettersi a disposizione di Guido Pagliuca. Per lui un contratto che lo legherà al club di Monteboro fino a giugno 2028.

Calciatore offensivo, già ben descritto nei nostri precedenti articoli, che può fungere sia da trequartista che da seconda punta. Saporiti arriva per giocarsi una maglia da titolare nel prossimo Empoli e, quella del prossimo anno, sarà la sua primissima esperienza nel campionato cadetto.

Nell’attesa di conoscerlo e vederlo all’opera, il nostro benvenuto ad Empoli.