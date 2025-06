Reparto offensivo e reparto difensivo: sono queste le due zone del campo su cui il direttore sportivo Roberto Gemmi sta concentrando le proprie energie per plasmare l’Empoli del futuro. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione interessante, rilanciata dai colleghi di Sky Sport, che riguarda il pacchetto arretrato. Il club azzurro avrebbe infatti puntato i riflettori su un difensore centrale già allenato lo scorso anno da Guido Pagliuca, tecnico che siederà sulla panchina empolese nella prossima stagione: si tratta di Marco Bellich, classe 1999, nato a Novara.

Bellich è un profilo che Guido Pagliuca conosce alla perfezione: non solo lo ha allenato nelle ultime due stagioni alla Juve Stabia, ma i due si erano già incrociati ai tempi della Lucchese. Nell’ultimo campionato il centrale novarese è stato un titolare inamovibile nella difesa gialloblù, totalizzando 36 presenze e mettendo a segno due gol; alla prima giornata, nella sfortunata sconfitta interna con il Bari, e nel successo sul Südtirol. Difensore arcigno ma pulito negli interventi, Bellich abbina una notevole abilità nel gioco aereo a un’eccellente lettura tattica. Dalla piazza di Castellammare lo descrivono come un “guerriero”, uno che non si tira mai indietro nei contrasti e mantiene alta la concentrazione per tutti i 90 minuti. Nato centrale puro, può adattarsi anche sul centrosinistra, in un’ipotetica difesa a tre, andrebbe ad occupare il ruolo interpretato lo scorso anno da Ismajli. Per caratteristiche tecniche e affinità con l’allenatore, Bellich rappresenta un candidato naturale per rinforzare il reparto arretrato azzurro, aggiungendo centimetri, grinta e conoscenza del sistema di gioco che Pagliuca potrebbe riproporre ad Empoli.

Come precisato anche dagli stessi colleghi di Sky Sport, al momento si parla esclusivamente di un interesse da parte dell’Empoli: non risultano, infatti, sviluppi concreti in termini di trattativa avanzata. Tuttavia, da ambienti vicini alla Juve Stabia filtra che il club campano sarebbe disposto a valutare la cessione del giocatore, pur non intenzionato a privarsene per meno di 2 milioni di euro. Per ora, dunque, si resta nel campo dell’interesse concreto ma non ancora formalizzato. I prossimi giorni diranno se si potrà passare dalle intenzioni ai fatti, trasformando questa pista in una vera e propria trattativa.