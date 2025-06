Di lui ne parlammo già due anni fa, prima che iniziasse il mercato estivo 2023, quando Pietro Accardi era ancora ds del club. Questo perché l’Empoli aveva già messo gli occhi addosso ad un ragazzo interessante, anche se poi in quella estate (complice anche la felice partecipazione alla serie A) non se ne fece niente. Il soggetto in questione è l’italo-bosniaco, Aljosa Vasic, classe 2002, che all’epoca era del Padova ma poi, proprio in quell’estete del 2023, passò al Palermo. Nello scorso campionato, Vasic, non è quasi mai stato impiegato da titolare, anche se spesso è stato uno dei cambi giocati da Alessio Dionisi. Per lui un assist vincente contro la Juve Stabia di Pagliuca.

Vasic è un centrocampista dotato di ottima intelligenza tattica, bravo nell’uno contro uno e dotato di una discreta fisicità. Può agire sia da mezzala che da trequartista o seconda punta, offrendo soluzioni diverse al tecnico. Nell’ipotetico modulo di Pagliuca lo si potrebbe collocare in una delle due posizioni dietro la punta centrale.

Stando a quanto arriva da Palermo il giocatore sarebbe in uscita con una valutazione di poco più di un milione di euro ma ci potrebbe essere apertura anche verso un prestito con diritto di riscatto.