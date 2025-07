Il mercato dell’Empoli sta entrando in una fase cruciale. Con la quasi totalità delle operazioni in uscita ormai definite — fatta eccezione per la posizione ancora in sospeso di Saba Goglichidze — la dirigenza azzurra ha iniziato a concentrarsi con maggiore attenzione e precisione sulle operazioni in entrata. L’obiettivo è chiaro: mettere a disposizione di Guido Pagliuca elementi funzionali e di qualità, in grado di affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie B, con l’ambizione di disputare una stagione da protagonista.

In questo contesto, torna al centro dell’attenzione il reparto offensivo, rimasto in secondo piano nelle ultime settimane. Trova infatti ampie conferme l’interesse dell’Empoli per Nicholas Pierini, classe 1998, attaccante di proprietà del Sassuolo. Nato a Parma, Pierini vanta un’esperienza consolidata in Serie B, con 161 presenze condite da 27 gol e 12 assist. Nella scorsa stagione ha iniziato il campionato con il Venezia, per poi passare a fine agosto al Sassuolo, dove ha collezionato numerose presenze, pur non sempre da titolare, chiudendo comunque l’annata con 10 reti e 4 assist all’attivo. Una curiosità: proprio contro la Juve Stabia di Pagliuca, Pierini ha messo a segno una doppietta nel pareggio per 2-2.

Pierini è un attaccante esterno, dotato di buona tecnica e intelligenza tattica. Può agire sia da prima che seconda punta. Nel modulo di Pagliuca può avere un’ampia duttilità offensiva, infatti mantenendo il concetto del 2-1 avanzato può andare sia più vicino alla porta che partire nella posizione sinistra di trequarti. Se Pagliuca dovesse optare per due punte più classiche, li troverebbe la sua collocazione ancor più naturale, magari agendo accanto ad una punta più strutturata, sfruttando così la sua capacità di inserirsi, il fiuto del gol e la pericolosità nel tiro da fuori. La sua duttilità rappresenterebbe quindi una risorsa preziosa per l’Empoli, offrendo a Pagliuca soluzioni offensive aggiuntive in un sistema di gioco che si basa molto sul dinamismo e sulla qualità tra le linee. In carriera Pierini ha vestito le maglie di Modena, Ascoli, Cosenza, Spezia, Cesena e Sassuolo.

L’Empoli ha già avviato i contatti con il Sassuolo, e si può dunque parlare di una trattativa in corso. Il giocatore è dato in uscita dal club emiliano, il valore del cartellino si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Le modalità dell’operazione sono ancora da definire: si valuta un prestito con diritto o obbligo di riscatto, oppure un’acquisizione a titolo definitivo, magari inserendo Pierini in una più ampia trattativa qualora il già citato Goglichidze dovesse effettivamente approdare al club neroverde (come sappiamo da tempo sul giocatore georgiano).