Spunta un nuovo nome per il mercato estivo azzurro, nome che trova ampie conferme almeno per quanto riguarda l’interesse del club di Monteboro. Il nome è quello di Oliver Abildgaard, classe 1996. Abildgaard è un calciatore di proprietà del Como ma, nella passata stagione, ha giocato in serie B con la maglia del Pisa (21 presenze complessive ma solo 9 da titolare). Parliamo di un centrocampista centrale, danese, dotato di un fisico imponente (alto 1,93 m) e di un profilo marcatamente difensivo. Nato come mediano, è un giocatore che ha fatto della capacità di copertura, dell’intelligenza tattica e della solidità nei duelli la sua cifra tecnica. Cresciuto nel vivaio dell’Aalborg, ha poi vestito le maglie di Rubin Kazan, Celtic, Hellas Verona e recentemente del Como e del Pisa, in Serie B. Per lui in cadetteria ci sono complessivamente 52 presenze con 2 gol e 5 assist.

Nel sistema di Guido Pagliuca, che prevede due mediani centrali in un centrocampo a quattro, Abildgaard può essere utilizzato come perno basso davanti alla difesa, accanto a un centrocampista più dinamico e offensivo. Può essere il “guardiano” davanti ai tre centrali, lasciando libertà all’altro interno di accompagnare l’azione offensiva. Abildgaard potrebbe essere una pedina fondamentale nel gioco senza palla. Su di lui ci sarebbe con prepotenza anche la Samp. Come detto, l’interesse dell’Empoli trova conferme, vedremo se ci saranno sviluppi.