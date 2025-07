E’ andato in scena ieri, lunedi, il ventesimo giorno di ritiro per i ragazzi agli ordini di mister Pagliuca. Si lavora sempre sul 3-4-2-1 e sulle sue variabili. Grande attenzione alla pressione, alla fase difensiva ma cercando di aumentare anche la velocità nello sviluppo della manovra. Mister Pagliuca chiede grande concentrazione perché uno dei talloni d’Achille di questo giovane Empoli pare essere proprio questo. Da segnalare che Guarino è rientrato regolarmente in gruppo, cosa che invece non è successa per Ilie che lavora a parte e domani non dovrebbe essere del match.

Domani, come noto, è in programma la suggestiva amichevole contro il Pisa. Si gioca allo stadio Castellani alle ore 18:30. Il modulo iniziale sarà il sopracitato 3-4-2-1, non si dovrebbe rivedere quel 3-5-1-1 mandato dentro all’inizio del match contro la Virtus Entella. In porta potrebbe andare già Fulignati (oggi ci sarà la sua ufficialità) o Perisan. La difesa potrebbe vedere Curto dall’inizio con Guarino e Tosto. In mezzo al campo si muoveranno Belardinelli e Ignacchiti con Ceesay a destro ed uno tra Moruzzi e Carboni a sinistra. Shpendi ed Orlandi dovrebbe andare dietro a Busiello.