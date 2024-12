L’Empoli sta definendo le strategie in vista del mercato di gennaio e tra le prime mosse ci sarebbe quella di intervenire nel reparto di difesa con un difensore centrale, un reparto a corto di uomini dopo il grave infortunio a inizio stagione di Sazonov e il problema accusato ieri da Viti. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalle varie testate giornalistiche, sarebbero in corso frequenti contatti tra la dirigenza azzurra e il difensore Koffi Djidji, classe 1992.

L’ex Torino è attualmente svincolato e la società azzurra starebbe valutando la possibilità di offrire al giocatore un contratto di sei mesi con semplice opzione di rinnovo annuale oppure con prolungamento automatico fino al 2026 condizionato al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Djidji nei prossimi giorni dovrebbe arrivare a Empoli e aggregarsi alla squadra per allenarsi. Successivamente verrà deciso se tesserare o meno il calciatore in base alle risposte che darà sul campo. Il difensore vanta 126 presenze in Serie A con le maglie di Torino e Crotone.