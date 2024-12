Si è giocata la 17a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con la vittoria soffertissima del Milan a Verona grazie al solito Reijnders. Prosegue l’ottimo momento del Bologna che vince anche a Torino e in casa granata prosegue la forte contestazione verso il Presidente Cairo. Vince anche il Napoli a Genova con protagonista un super Meret che salva la squadra di Conte più volte dal possibile pareggio del Genoa. Dopo la disfatta con l’Inter, si riscatta la Lazio che batte il Lecce con non poche difficoltà; i salentini hanno giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini per l’espulsione del difensore Guilbert. Nelle gare della domenica la Roma travolge il Parma trascinata da un grande Dybala. Torna al successo dopo due mesi il Venezia che batte il Cagliari al termine di una partita combattutissima; doppio vantaggio dei lagunari poi il Cagliari riapre la partita e nel finale sfiora più volte il gol del pareggio. L’Atalanta soffre ma nel finale batte l’Empoli e conquista l’undicesima vittoria consecutiva mentre nel posticipo la Juve vince a Monza e scatta l’esonero di Nesta. Al suo posto arriva Bocchetti. Nelle gare del lunedì colpaccio dell’Udinese che espugna Firenze; vantaggio viola con Kean poi rimonta bianconera nel secondo tempo mentre l’Inter batte il Como 2-0 non senza difficoltà riportandosi in scia in classifica a Napoli e Atalanta.

Questi i risultati e la classifica:

VERONA-MILAN 0-1

TORINO-BOLOGNA 0-2

GENOA-NAPOLI 1-2

LECCE-LAZIO 1-2

ROMA-PARMA 5-0

VENEZIA-CAGLIARI 2-1

ATALANTA-EMPOLI 3-2

MONZA-JUVENTUS 1-2

FIORENTINA-UDINESE 1-2

INTER-COMO 2-0