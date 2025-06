Saba Goglichidze è uno dei nomi che iniziano a essere chiacchierati nell’estate del calciomercato essendo in uscita dall’Empoli. Protagonista di un’ottima prima parte di stagione tanto da essere stato a un passo dalla cessione durante il mercato di gennaio con la Roma che aveva praticamente chiuso l’accordo per poi saltare poco prima della firme. Durante il girone di ritorno, come tutta la squadra, il giovane difensore classe 2004 ha avuto un netto calo di rendimento e soltanto nella parte finale si è rivisto il giocatore ammirato all’inizio.

Con la retrocessione in B riteniamo che possa essere uno dei sicuri partenti in questa estate visto che gli interessamenti verso il giocatore non mancano, anche perchè il suo profilo giovane, con margini di crescita e con un prezzo accessibile attira l’attenzione di diverse squadre. Lazio, Parma e Fiorentina avrebbero già preso contatti e informazioni ma senza affondare ancora il colpo. La valutazione dell’Empoli si dovrebbe aggirare sui 7 milioni di euro circa che rappresenterebbe una plusvalenza totale visto che gli azzurri lo hanno prelevato a parametro zero a gennaio del 2024 dal Torpedo Kutaisi.

Goglichidze in questa stagione ha totalizzato 36 presenze di cui 33 in Serie A. Attualmente è infortunato ed è stato costretto a saltare l’Europeo con la Nazionale Under 21 georgiana.