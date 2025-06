UNDER 16 Serie A e B

SEMIFINALE – Gara di Ritorno (Andata 2-1)

EMPOLI – Inter

Domenica 15 giugno – ore 11.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

Il Regolamento (art. 6) prevede che

“A conclusione delle gare di andata e ritorno, si qualificheranno alla Finale 1° e 2° posto le squadre che hanno ottenuto il maggior numero di punti (3 punti

per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta) in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno. Nel caso permanga parità dopo i due tempi supplementari, si qualificheranno le squadre con il miglior piazzamento nella suindicata graduatoria (non si effettuano i tiri di rigore).