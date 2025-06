La stagione calcistica è terminata ormai da qualche settimana e tra quindici giorni terminerà anche l’anno sportivo. Sappiamo che tutti i contratti sono sempre in essere fino al 30/06, con poi una durata annua diversa. Ovviamente quello che vogliamo fare in questa caldo sabato, con la costruzione della nuova squadra ancora in alto mare, è provare a capire con chi potrebbe scendere in campo l’Empoli partendo dalla rosa di proprietà. Adiamo quindi ad eliminare tutti i calciatori che dal primo luglio – poi qualcuno potrebbe anche rientrare in corsa – non saranno sotto contratto. La certezza, anche se manca ancora l’ufficialità, è quella di Guido Pagliuca in panchina. Andremo quindi a disegnare un Empoli con il 3-4-2-1 che ha contraddistinto anche la passata stagione di serie A.

In porta va Seghetti, al momento è lui il portiere su cui poter fare affidamento. Davanti al portiere si va a schierare il trio di difensori, con il primo nome che è quello di Goglichidze. Il georgiano lascerà Empoli con grande probabilità, ma ad oggi è in rosa. Lorenzo Tosto in questo momento vivrebbe un vero e proprio upgrade andandosi a mettere al centro della difesa, reparto che oggi andrebbe a chiudersi con il rientrante Gabriele Guarino. A centrocampo pochi dubbi per quelle che sarebbero le due mezzali, mettendo dentro non poca qualità per la serie B; Gyasi a destra e Pezzella a sinistra sarebbero intoccabili. Grassi, ancora con la fascia di capitano andrebbe in mezzo, accanto a lui ci sarebbe Tino Anjorin, a chiudere cosi un centrocampo che per la cadetteria sarebbe quasi stellare. Ma grande qualità la si va a trovare anche più avanti visto che nelle due posizioni di trequartisti si andrebbero a mettere Jacopo Fazzini e Liberato Cacace, ormai laciato in questa nuova posizione. In avanti, in questo momento, tutto andrebbe sulle spalle del giovane Stiven Shpendi che rientra dal prestito.

Ovviamente, come detto, questo è un gioco. L’Empoli 2025/26 sarà molto diverso da questo e ci sbilanciamo dicendo che al massimo potrebbero essere tre/quattro i calciatori sopra citati a far parte fattivamente della squadra che verrà.