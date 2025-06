A metà giugno non si sa ancora la composizione della prossima serie B. Un mese fa si chiudeva la stagione regolare, mentre i playoff sono andati avanti regolarmente premiando come terza promossa nella massima serie la Cremonese. I playout sono stati letteralmente paralizzati: il rettangolo di gioco aveva emesso i propri verdetti con la retrocessione di Cosenza, Cittadella e Sampdoria. Salernitana e Frosinone avrebbero dovuto disputarsi l’ultimo posto nella serie cadetta.

La sfida tra campani e ciociari prima rinviata per le voci sul Brescia poi annullata quando i lombardi sono stati penalizzati di otto punti, quattro da scontare in questa stagione per l’utilizzo irregolare di crediti di imposta nei pagamenti di febbraio. A quel punto l’avversario dei campani è diventata la Sampdoria. I blucerchiati quindi da retrocessi si ritrovano con la possibilità di salvare ancora la categoria al termine in un mese caratterizzato da ricorsi, e dalla volontà di portare le partecipanti alla stagione prossima a 21 o 22 squadre. La clamorosa esclusione del Brescia ha di fatto lasciato da sola nella battaglia legale la Salernitana. Il club granata ha chiesto attraverso i propri legali di non disputare questo doppio spareggio ritenendolo non legale, ma ieri il tribunale federale nazionale gli ha dato torto.

Domani ore 20.30 la gara di andata in un “Ferraris” gremito e ritorno venerdì prossimo a Salerno in una partita che si annuncia calda non soltanto a livello climatico. Il campo emetterà il suo verdetto ma non escludiamo ulteriori strascichi con il coinvolgimento della giustizia ordinaria, soprattutto se fosse la Salernitana a scendere il terza serie.