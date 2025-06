Jacopo Fazzini è sicuramente uno dei talenti italiani più parlati in questo periodo di calciomercato. Attualmente impegnato con la Nazionale Under 21 agli Europei, non mancano gli interessamenti di squadre come la Lazio, il Torino, il Como e il Bologna. Proprio quest’ultimi, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, vorrebbero provare a stringere il cerchio su Jacopo che rappresenterebbe la prima scelta per Italiano che già lo avrebbe voluto alla Fiorentina.

Durante la stagione i dirigenti rossoblù, Sartori e Di Vaio, sono stati più volte al Castellani per visionare direttamente il giocatore riportando sempre impressioni favorevoli. Il classe 2003 piace per tecnica, capacità di giocare con la squadra, dribbling e la possibilità di giocare sia come mezzala che trequartista. Sicuramente Bologna, impegnato nella prossima stagione in Europa League, potrebbe rappresentare la scelta migliore per Jacopo in un ottica di crescita personale come fu per Ricci il passaggio al Torino. Inoltre per il suo status da under non occuperebbe posto in lista UEFA.

Come abbiamo più volte, sicuramente si parte da una base di valutazione superiore ai 10 milioni di euro. Vedremo nelle prossime settimane gli sviluppi intorno a questo nome ma Fazzini è sicuramente un nome caldo nel mercato in uscita dell’Empoli.