Manca sempre meno al gong finale del calciomercato invernale e l’Empoli non ha ancora messo a segno nessun colpo in entrata. Tuttavia, la dirigenza azzurra, nella persona del nuovo ds Stefanelli, sta riflettendo su quali reparti abbiano bisogno di essere rafforzati e si sta prendendo tutto il tempo necessario per decidere. Con l’infortunio di Pellegri è molto probabile che venga messo mano anche al reparto offensivo, ampio sì numericamente ma evidentemente ritenuto non troppo idoneo ad affrontare questa seconda parte di stagione.
L’Empoli potrebbe riscaldare l’asse con il Sassuolo, con il quale già in passato ha fatto affari e con il quale i rapporti sono ottimi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero due neroverdi nelle mire degli azzurri: si tratta del centravanti Luca Moro e dell’attaccante esterno Nicholas Pierini, considerati poco più che rincalzi nella rosa di Grosso. I due potrebbero accettare le lusinghe dell’Empoli con l’intenzione di tornare a essere protagonisti.
Da capire se il Sassuolo sarà intenzionato a lasciarli partire, entrambi i calciatori hanno un accordo in essere fino al 2027 e un valore di mercato che si aggira attorno ai 2 milioni. Tra l’altro di questi due giocatori avevamo già parlato in estate ed erano obiettivi anche della scorsa sessione di mercato.
Sempre i soliti nomi.
davvero cambiano i direttori,ma i nomi sono sempre gli stessi….che tristezza
vero…ma questi 2 andrebbero bene
Meglio Moro. Pierini per quel 433 che quest’anno non faremo mai 😭
Ma davvero il mercato non lo fanno i DS ma i procuratori, si vede dai nomi, circolano sempre gli stessi…
dopo una prestazione barbina come quella contro il sudtirol ( ignacchiti, ghion, nasti etc etc) si dovrebbe capire che se vuoi continuare a fare l altalena puoi rimanere cosi come sei.. altrimenti dovresti darti una mossa a comprare qualcuno e mandare via qualcun altro
ps.. credo che contro i sud tirol, in casa, si sia tirato in porta mai, vicino una volta con haas..
che schifo
Un tiro Nasti centrale , un colpo di testa di Guarino
secondo me il nuovo DS a fine mercato si dimette perché fare mercato con zero euro e anzi ci devono dare qualcosa per fargli giocare qualche giocatore non gli è mai successo
Moroèottimo
Ottimo… non è che sia esattamente un goleador… Comunque, tra i nomi che circolano o meglio, che si fanno, forse il migliore..
Alla fine non sarebbero male, ma se ne parla comunque il 31 , visto che molto probabilmente per l’offerta che gli verrà fatta, ovvero prestito secco o al max con diritto, che nn verrà mai esercitato, preferiranno restare a Sassuolo finché potranno per giocarsi fino all’ultimo le proprie carte.
La squadra va fatta ora per il prossimo anno , guardate e cambiata la serie B, le squadre strutturate comunque se la giocano
Anno Pisa e Cremonese…
questo comunque Modena,Cesena, Catanzaro ,Frosinone
senza fare grossi patemi ,se tutte le volte si parte da zero
si fa come Sampdoria ,Bari,anno Salernitana , vedete il Palermo
neache se prendi tutti giocatori TOP non è detto vai in serie A…
si deve fare ora il mercato per Agosto …
Ottusi come qui è in dirigenza lì devo tenere a bada!
vacci te che sei dimorto bono ma a discorsi
Sempre meno ignorate di te di sicuro …
Pellemorta!
uno come te che da’ dell’ignorante a qualcuno e’ veramente il massimo.
alla presunzione e l’illusione non c’e’ mai fine e’proprio vero
Che problema hai ?
Sei col bruciore non c’è la fai a non rispondermi deve essere dura essere
un Pellemorta…
Vorrei capire il senso di rinforzare la squadra quando il campionato è praticamente andato. Per cosa poi, per prendere giocatori in prestito con diritto di riscatto che non verrà mai fatto o obbligo in caso di fantasmagorica promozione. questa squadra così com’è 49-52 punti li fa di sicuro e sono più che sufficienti per la salvezza. Stefanelli lasci perdere gente che avrà giocato forse 10 minuti a partita negli ultimi 4-5 mesi e inizi a guardare in B per giocatori d’esperienza, in Lega Pro qualche giocatore sottovalutare e all’estero qualche vero talento.
Almeno una volta Guarino e poco più, la prestanza fisica in certe partite è importante, sicuramente faremo una punta perchè non possiamo giocare con 2 trequartisti/mezze punte se non ne abbiamo in rosa.Lo sanno tutti che le meglio partite sono state fatte con Sphendi che corre per 2 e con il terminale 12 e non 21.
“L’asse col Sassuolo è sempre stato caldo ed i rapporti fra le 2 società sono ottimi…”: sì, ma perchè il Sassuolo è sempre venuto coi soldini pesanti e fare acquisti al “bazar Empoli”.. Caputo, Traorè (i primi nomi che mi vengono in mente).
Se pensi di andare dal Sassuolo a farti dare sempre e solo giocatori in prestito (Dell’Orco, Marchizza…) diventa dura.
Enrico ha ragione, il mercato va anticipato (o comunque impostato) ora per l’estate prossima per avere già una discreta base su cui partire nel precampionato. Ci sono squadre appunto che l’anno prima si erano appena salvate e poi l’anno dopo lottano per la A, Pisa e Spezia l’anno scorso, Frosinone quest’anno.
Comunque Moro andrebbe meglio che Pierini, poi se arriva anche Pierini ed esce Bianchi va bene.
Quando volevamo vincere i campionati si acquistava Caputo, quando ci si voleva salvare in A si acquistava Pinamonti.
Pinamonti se non pagava un milione l Inter x mezzo ingaggio mai te lo saresti potuto permettere. Capita di rado
Ma veramente pensate che ovviamente si possa fare il mercato per l anno prossimo? state scherzando vero. Prova ad andare da qualsiasi squadra oggi a chiedere anche pagando un giocatore per giugno. Ti ridono in faccia, e ti dicono, non so neanche che fo domani figurati se so se voglio vendere uno tra 5 mesi. Dai. Puoi impostare un idea, un budget di spesa degli stipendi ma non nomi. Il mercato si fa quando lo fanno tutti non da soli.
Programmazione. Sai cosa vuol dire?
P.R.O.G.R.A.M.M.A.Z.I.O.N.E.
Individuare i profili giusti e cominciare già da adesso a corteggiarli….a intavolare un discorso….una trattativa….
Cor.si. ha preso Stefanelli proprio per questo.
Il calcio è peggio della borsa, ciò che oggi è oro domani è ferraccio. Ma cosa pensi di programmare. Se mi dici una linea da seguire bene (e comunque chi ti dice che non lo facciano), ma non puoi programmare oggi i nomi che vuoi prendere tra 6 mesi perchè nessuno oggi te li vende. Puoi andare a vedere un ragazzo, prendere uno sconosciuto, hai voglia, ma come scritto fare imbastire un certo numero di giocatori per il prossimo campionato è pura follia.
Massy lo sai cos’è che mi “meraviglia” sempre di più?…il fatto che tanti qua dentro pensano di saperne di più dei dirigenti della società…pensano di essere più peparati e di dare consigli a chi certe cose le fa di lavoro…
e ci vuole fisicità a centrocampo, siamo pieni di mezzeseghe. Bisogna comprare due centrocampisti alti 1.90 x 100kg e un difensore centrale… Poi pensiamo all’attacco…
svegliaaa
Magari di 100 kg no, e non si gioca a rugby
ma basta non li prenderemo mai..forse solo qualche pippa scarsa di serie c..ecco come sarà il nostro mercato..basta illusioni
Ma chi scrive “sempre i soliti nomi…” poi li conosce certi giocatori oppure parla tanto per dare fiato alla bocca?…Moro e Pierini sono un “lusso” per la B…sono giocatori di esperienza e che segnano abbastanza frequentemente…lo scorso anno hanno vinto il campionato di B ed entrambi sono andati in doppia cifra (anche se Pierini ha giocato più da “subentrato” di Moro)…se veramente venissero presi entrambi…cosa che personalmente non credo…vorrebbe dire che la società punta a fare il massimo anche in questo campionato e non soltanto ad una “tranquilla salvezza”…sarebbe un grande “segnale”…inoltre, siccome sono due attaccanti, ciò non pregiudica l’arrivo di un forte centrocampista (Maleh) che sicuramente verrà preso…credo che sia possibile anche un esterno sx di difesa…non si prende Moro e Pierini “solo” per puntare alla salvezza!