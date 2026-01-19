Manca sempre meno al gong finale del calciomercato invernale e l’Empoli non ha ancora messo a segno nessun colpo in entrata. Tuttavia, la dirigenza azzurra, nella persona del nuovo ds Stefanelli, sta riflettendo su quali reparti abbiano bisogno di essere rafforzati e si sta prendendo tutto il tempo necessario per decidere. Con l’infortunio di Pellegri è molto probabile che venga messo mano anche al reparto offensivo, ampio sì numericamente ma evidentemente ritenuto non troppo idoneo ad affrontare questa seconda parte di stagione.

L’Empoli potrebbe riscaldare l’asse con il Sassuolo, con il quale già in passato ha fatto affari e con il quale i rapporti sono ottimi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero due neroverdi nelle mire degli azzurri: si tratta del centravanti Luca Moro e dell’attaccante esterno Nicholas Pierini, considerati poco più che rincalzi nella rosa di Grosso. I due potrebbero accettare le lusinghe dell’Empoli con l’intenzione di tornare a essere protagonisti.

Da capire se il Sassuolo sarà intenzionato a lasciarli partire, entrambi i calciatori hanno un accordo in essere fino al 2027 e un valore di mercato che si aggira attorno ai 2 milioni. Tra l’altro di questi due giocatori avevamo già parlato in estate ed erano obiettivi anche della scorsa sessione di mercato.