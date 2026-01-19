È ripreso il lavoro degli azzurri, che adesso guardano con attenzione al prossimo impegno di campionato, in programma venerdì sera alle ore 20.30 allo stadio dei Marmi di Carrara. Una sfida che, a livello di campionato, torna a disputarsi dopo ben trent’anni. La seduta di ieri è stata prevalentemente defaticante, motivo per cui al momento non emergono indicazioni precise su quelle che potranno essere le scelte tecniche e tattiche che Alessio Dionisi adotterà per la gara di venerdì. Al momento si registrano ancora tutte le assenze dei giocatori che erano indisponibili nell’ultima partita. Come già sottolineato anche nelle scorse ore, l’attenzione resta però focalizzata soprattutto su Pietro Pellegri, per il quale sono attese a breve notizie più chiare sulle sue condizioni e su quello che potrebbe essere l’iter legato ai tempi di recupero. La speranza, ovviamente, è che la situazione possa rivelarsi la meno complicata possibile, prima di tutto per il calciatore stesso.

A Carrara l’Empoli è chiamato a riscattare non soltanto la sconfitta di sabato scorso contro il Südtirol, ma soprattutto una prestazione complessivamente opaca, nella quale il gruppo non è riuscito a scardinare la trappola preparata con grande attenzione da Fabrizio Castori. È lecito attendersi qualche cambiamento di formazione: ad esempio il ritorno dal primo minuto alle due punte, con Shpendi (ex della gara) subito in campo. L’attaccante non era al meglio nella scorsa settimana, ma adesso sembra stia recuperando pienamente la condizione. Anche a centrocampo potrebbero esserci novità, con il possibile rientro dal primo minuto di uno tra Yepes e Degli Innocenti, o magari anche di entrambi insieme. Difficile invece rivedere Nicolas Haas dall’inizio: per lo svizzero serve ancora un po’ di tempo per ritrovare continuità e, almeno per il momento, potrebbe risultare più utile come soluzione da inserire a gara in corso, soprattutto nei minuti finali. Più complesso immaginare cambiamenti negli altri reparti, anche se la posizione di Ilie potrebbe essere in discussione, considerando che, al di là del gol segnato a Cesena, le sue ultime prestazioni non sono state particolarmente brillanti.

La squadra continuerà ad allenarsi quotidianamente fino alla rifinitura di giovedì. Gli allenamenti di mercoledì e giovedì si svolgeranno, come previsto, a porte chiuse.