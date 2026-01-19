Il difensore classe 2007, Giovanni Lauricella, è fortemente dentro il mirino del Genoa. Il club del grifone infatti sta seriamente pensando al terzino sinistro palermitano e potrebbe chiudere l’operazione nel corso di questa sessione di mercato. Stando ad alcuni colleghi genovesi il discorso sembra essere ben avviato ed, addirittura, in via di conclusione.

Si parla anche della formula che dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto. Lauricella potrebbe navigare tra la “primavera” di Sbravati e la prima squadra di De Rossi. Lauricella è stato fin qui un titolarissimo della formazione allenata da Filippeschi ma per lui l’avventura azzurra sembra essere arrivata al capolinea.

Le prossime ore potrebbero essere quelle del passaggio ufficiale.