Il difensore classe 2007, Giovanni Lauricella, è fortemente dentro il mirino del Genoa. Il club del grifone infatti sta seriamente pensando al terzino sinistro palermitano e potrebbe chiudere l’operazione nel corso di questa sessione di mercato. Stando ad alcuni colleghi genovesi il discorso sembra essere ben avviato ed, addirittura, in via di conclusione.
Si parla anche della formula che dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto. Lauricella potrebbe navigare tra la “primavera” di Sbravati e la prima squadra di De Rossi. Lauricella è stato fin qui un titolarissimo della formazione allenata da Filippeschi ma per lui l’avventura azzurra sembra essere arrivata al capolinea.
Le prossime ore potrebbero essere quelle del passaggio ufficiale.
MHA….Almeno s’è vinto a Cesena!
Oggi le squadre di Serie A attingono a piene mani dai migliori vivai italiani (Sassuolo Atalanta e Empoli)
Provo lo stesso dispiacere di quando Angori fu ceduto al Pisa. Lauricella è un ragazzo che vedevo già quasi pronto per la prima squadra, e soprattutto un profilo su cui investire e poi monetizzare tra due/tre anni. Non capisco questa fretta di cederlo, ma avranno i loro motivi
sono d’ accordo con te specie sui primavera. Angori era un discorso diverso, era in prima squadra, in A ovviamente non giocava e te lo chiedeva una sotto di categoria e ti dette dei soldi, ci poteva stare. Sul ragazzino della primavera al Genoa in prestito con diritto di riscatto che senso ha? Anche fosse una cifra grossa potrebbero non riscattarlo. A meno che quando uno sente dire Genoa, serie A ecc. non sia giocatore e procuratore a voler forzare.
Massy non può fare una squadra con solo giocatori che vengono dalla primavera…
Devi avere giocatori di categoria perché se un anno non esce nessuno come ti copri? devi riuscire ad individuare anche giocatori utili alla causa …
non puoi farli giocare tutti per forza devi mandarli a giocare …
siete fissati con il tenerli , l’anno del nonno si prese Gabriel , Brighi, Marietta Rodriguez… e comunque tutti e quattro in parte dettero qualcosa per migliorare già una buona squadra!…
Mi stupisco e pure ci siamo passati in certe situazioni…
nessuno dice che devi fare una squadra con tutti primavera. Ma come hanno detto anche altri vendere un primavera in prestito con diritto di riscatto che operazione è? Del menga. Se ti danno soldi pesi bene, altrimenti rimane a te e lo preti in C come hai fatto con i vari Guarino, Ignacchiti e Sphendi. Non parlo di fare squadre con i primavera
Maietta
Prova a mettere la Primavera retrocessa più i 2 e 3 prestiti e falli giocare tutti e vedi se ti salvi col piffero!
Se viene una squadra di serie A e ti offre soldi per Monaco Popov Campaniello Busiello Lauricella Fiorini Chiucchiuini….. l’Empoli glieli dà.
A parte che vorrei sapere se giochi con Fulignati, Lovato, Obaretin, Ghion, Yepes, Shpendi, Ilie, Nasti, Pellegri, Haas, Curto, Moruzzi, Ceesay, Carboni, Saporiti, Bianchi, Elia, Ebuhei, quanti ce ne sono di giocatori che provengono dalla primavera … Fulignati non lo consideriamo nemmeno visto che nell’Empoli ci sta giocando solo adesso a 31 anni … Ok Guarino titolare e poi Tosto e Indragoli 1 sola presenza ciascuno ma solo per via di assenze nel reparto difensivo, Degli Innocenti, Ignacchiti e Popov, per ragioni alterne, a mezzo servizio dato il loro scarso utilizzo. Il tutto si ferma lì per quest’anno … Se giochi in B puoi benissimo ogni anno portare in rosa 4 o 5 ragazzi della primavera se meritevoli … in A chiaramente la cosa diventa molto più difficile, se non per portarli in panchina per fare numero e poi non impiegarli mai come è accaduto anche l’anno scorso … Naturalmente nessuno dice che Lauricella debba far parte della rosa azzurra già da quest’anno (comunque a gennaio gli anni son 19) … ma se è un ragazzo che vale perchè venderlo proprio adesso! … Anche perchè non credo proprio che in questo momento la situazione finanziaria della società sia in negativo … Ci mancherebbe anche dopo Paracaduti, cessioni, sponsor, abbonamenti e ingaggi magari ridotti del 50%. Te lo tieni Lauricella e cosi come lui i vari Busiello, Campaniello, Baralla, Fiorini (interessante anche lui), Zanaga e soprattutto Monaco (che mi auguro sia per intero di nostra proprietà perchè è un fior d’attaccante) e se il prossimo anno sei sempre in B … SE PRONTI LI FAI ESORDIRE … SENNO’ LI MANDI A GIOCARE IN LEGA PRO. Canestrelli e Angori (primavera azzurra) son stati venduti ed erano di nostra proprietà, ma già venivano da esperienze di Lega Pro l’uno (Pontedera) e di lega pro e di B l’altro (Albinoleffe e Crotone) … Oggi se la giocano entrambi in A … Ai tempi della cessione se non ricordo male hanno portato nelle casse azzurre comunque 4 milioni di euro … euro più … euro meno … Lauricella pur bravo che sia (e lo è) sta giocando in primavera 2 non certo in lega pro … ma quanto vuoi che lo paghi il Genoa? Due milioni di euro? Fosse così … una ragione in più per non cederlo … perchè sarebbe evidente che è veramente bravo e sarebbe meglio … che a guadagnarci in futuro fossimo noi!! ……………
Significa Mork che non hai i 2 milioni per fare mercato semplice provo a capire se sei più bravo dicci come?
Non so che fine fanno i soldi e certo che prelevano un sacco!
Il Pres. sta dicendo da un paio d’anni che aspetta a gloria la nidiata dei 2008. Non credo assolutamente alla cessione – neppure in prestito – di Lauricella.