Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Scontro interessante, tra due squadre piuttosto in salute, quello che si svolge oggi, sabato 17 gennaio 2026, alle h.15, valevole per la ventesima giornata e prima di ritorno del campionato italiano di calcio di Serie B 2025/2026, al “Carlo Castellani” di Empoli. Nonostante il meteo più che buono, gli spettatori ufficiali sono appena 5.760, di cui 1.258 paganti e 4.502 abbonati.

Brusca frenata dell’Empoli dopo tre risultati utili consecutivi, che rappresenta un grosso passo indietro rispetto a quanto visto nelle ultime settimane. Specialmente nel primo tempo si è visto un Empoli brutto e opaco, con poche idee, imbrigliato da un Sudtirol attento ed efficace, che colpisce alla prima versa occasione utile, dagli sviluppi di un calcio d’angolo con Pecorino al 24°. Nella ripresa gli azzurri ci provano senz’altro di più, alzano il baricentro, controllano il possesso, senza però creare continuità nelle occasioni. Proteste azzurre per un tocco di mano di Molina in area, giudicato correttamente dall’arbitro Bonacina non punibile. Gli altoatesini si chiudono a riccio e per l’Empoli non è facile passare e segnare quel gol che magari alla fin fine meriterebbe. Seconda sconfitta stagionale casalinga dell’Empoli.

Sono esattamente 56, anche se per la verità sembrano meno, i tifosi del Sudtirol presenti ad Empoli oggi pomeriggio, un numero decisamente basso, specie se si considera il bacino di utenza, circa 106.000 abitanti conta il comune di Bolzano, in rapporto al seguito dei tifosi in trasferta. C’è da dire che la Società biancorossa è nata nel 1995, ed è quindi molto giovane, così come ovviamente di recente formazione sono i suoi gruppi ultras. Altre attenuanti potrebbero essere la classifica non esaltante e la trasferta non proprio dietro l’angolo, ma si rischia di cadere su motivi poco veritieri e credibili. Comunque sempre onore a chi viaggia. I tifosi bolzanini si sistemano nel quarto e ultimo spicchio partendo dalla Maratona, hanno con sé quattro o cinque tra bandiere e bandieroni, oltre a diverse pezze, quali “Gradinata Nord Bolzano”, “Fds Sudtirol”, “Ultras Alto Adige”, “Soliti Sospetti”, “Diffidati presenti”, “Fanclub Unterland Bassa Atesina”, “Avanti Alto Adige”. Gli ultras biancorossi cercano ogni tanto di farsi sentire, ma ci riescono poche volte, ad esempio col coro “Vinci per noi! Vinci per noi!… Forza Sudtirol alé alé alé…”. Dopo il gol decisivo dello 0-1 si lasciano andare a gesti poco ortodossi verso i padroni di casa. E comunque sembrano una delle più inconsistenti tifoserie viste ad Empoli negli ultimi anni, anche se sono ammirevoli per l’impegno. E insomma, come detto hanno delle attenuanti. Alla fine del match fanno una gran festa insieme ai loro beniamini. La loro prova si può giudicare quindi sulla sufficienza. Voto: 6.

La Maratona “Emiliano Del Rosso” parte piuttosto bene col tifo. Da notare che molti striscioni e pezze sono al contrario, quelli dei “Desperados” e “Chicas Desperados” no. Il motivo della protesta è risaputo: le diffide arrivate per i tafferugli del post Empoli-Roma dell’anno scorso, anche se ci sarebbe da protestare anche per il divieto di trasferta imposto dalle autorità competenti in occasione di Carrarese-Empoli, in programma venerdì 23 gennaio p.v. alle 20,30. I cori iniziano con “Alé alé ohoh alé alé ohoh, e forza azzurro alé gli ultras son qui con te lotta per vincere”, “Empoli alé, siamo sempre insieme a te, siamo gli empolesi non vi lasceremo mai…”, “Quando l’azzurro segnerà la Maratona esploderà in un boato che farà tremar la terra e il mar…” e “Forza azzurro alé alé non mollare sai perché quando in campo scenderai non ti lasceremo mai lotta e vinci insieme a noi…”. L’Empoli va sotto di un gol, diciamo però che il tifo azzurro non ne risente molto, infatti il primo coro dopo lo 0-1 è classico “Forza ragazzi!”, che si alternerà nel corso della partita molte volte a “Empoli! Empoli!”. Si ricomincia coi cori come “Alé alé forza l’azzurro alé, combatti con il cuore e vinci per gli ultrà…” e “Rulleremo i nostri tamburi le bandiere al cielo alzerem tutti in canterem…”. Piove qualche fischio dalle tribune al termine della prima frazione blanda dell’Empoli, per uno svantaggio che è meritato. Nel secondo tempo si canta ancora molto, andando da “Siam sempre qui insieme a te per l’Empoli combatterem…”, a “E quando in campo scenderai noi non ti lasceremo mai, questo è un canto d’amor che ci viene dal cuor…”, da “Siamo l’Armata biancazzurra e mai nessun ci fermerà…”, al classico “Forza Azzurro! Vinci per noi!”, che non viene a dir la verità granché bene. Bello e prolungato poi il coro “E facci un gol…e forza azzurro facci un gol…e forza azzurro facci un gol…”. L’Empoli produce il massimo sforzo ma non riesce a penetrare nella difesa biancorossa. Seguono cori partecipati per i diffidati. Altri degni di nota nel finale sono “E forza azzurro Empoli ti ama tutta la settimana io penso solo a te, Empoli Calcio unico grande amore ti porto nel mio cuore…” e “Empoli alé alé canto solo per te, sempre ti sosterrò e mai ti lascerò…”. Dopo il triplice fischio del signor Bonacina di Bergamo, piuttosto sicuro di sé, la squadra viene applaudita dalla Maratona, forse oltre i propri meriti, ma comunque dopo un secondo tempo gagliardo. Il cuore pulsante del tifo azzurro si presenta oggi forse con qualche bandierone in meno. La Maratona ha comunque il merito di non essersi mai arresa e di aver sostenuto con costanza i biancazzurri, per cui merita un giudizio piuttosto buono. Voto: 7,5.