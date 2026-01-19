La società ha postato una nota sulla situazione legata a Pietro Pellegri:
Empoli Football Club comunica che questa mattina il calciatore Pietro Pellegri è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Professor Ramon Cugat presso l’Instituto Cugat Servicio de Traumatologia Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscito. L’atleta, dopo alcuni giorni di degenza ospedaliera, inizierà fin da subito il percorso riabilitativo.
Ovviamente i tempi di recupero sono di diversi mesi e, purtroppo, la stagione sportiva di Pellegri la si può considerare terminata in anticipo. Cosi come successo lo scorso anno.
A Pietro vanno ovviamente gli auguri di una pronta guarigione e, soprattutto, di un futuro più fortunato sotto questo punto di vista.
peccato davvero, forza Pietro metticela tutta.
Purtroppo si immaginava questo epilogo ed è già al terzo intervento nella sua carriera, per il secondo anno di fila si ferma dopo 3 goal e la prospettiva di farne diversi com’era l’anno scorso. Veramente dura per il ragazzo e noi occorre intervenire e possibilmente alla svelta.
Quindi rottura del crociato anteriore dell’altro ginocchio. Stagione finita ufficialmente. Serve un nuovo centravanti da qui al 31 gennaio.
Probabilmente (e aggiungo “purtroppo”, almeno da parte mia) non lo rivedremo più giocare con la nostra maglia. Però auguro a Pietro di ristabilirsi completamente e, per quanto possa essere difficile, di riuscire a battere definitivamente la sfortuna che lo ha perseguitato e a confermare il suo valore in una stagione calcistica che gli permetta di giocare in maniera continua.
Mi spiace veramente, soprattutto per lui.
e meno mane era una distorsione
certo la comunicazione della ns società è roba da topo Gigio. Dopo 3 gg che Empoli ne parla dice che forse c è qualcosa. È in Spagna ma serviranno altri controlli ( non sono medico ma presumo non ci voglia 3 giorni x vedere se è rotto un crociato). Poi oggi comunicato ad operazione già avvenuta. Un pochino più vispi no?
È la cialtronaggine che ormai caratterizza questa società da anni.
Poi sul lato della comunicazione e del marketing a dire il vero non gliene è mai importato nulla.
peccato,che sfortuna per lui e anche per l’Empoli che perde un VERO centravanti.Ora la Società’ deve provvedere con decisione.Cge ci va ci vuole ,cercando di non sbagliare.Naturalmente i giocatori che arrivano devono essere conosciuti bene sotto tutti i punti di vista Ma una dote che e’ indispensabile,considerato la squadra che abbiamo,e’ la grinta Carlo B
pietra tombale sulla sua carriera..
giocatore che purtroppo smettera ..
peccato
detto cio, con tutta la possibile vicinanza al ragazzo, mi raccomando il prossimo anno ad agosto riprendiamolo un altra volta…
Assolutamente d’accordo, perseverare è diabolico.
senza soldi questi ti danno….
Caro Ffred,permettimi di dissentire.La Società’ ha fatto bene a riprendere Pellegri.Se avesse giocato da ora in poi ,sarebbe stato preziosissimo perche’ e’un attaccante da serie A.Ma contro la malasorte non c’e’ rimedio.Carlo B
Siamo tutti con te, Pietro! ❤️
purtroppo sarà molto dura ritornare ad essere forte…
Epilogo annunciato anche se non si pensava ad un infortunio di questa gravità.
Uno dei più gravi errori della società nel mercato estivo.
Puntare su un giocatore che già per certo si sapeva che avrebbe dato poco o niente.
Per puntare su di lui non è stato costruito un attacco all altezza.
Se mi permetti hai detto una emerita ca-zza-ta.. un attacco che ha segnato molto, anche considerando le poche occasioni che ci capitano durante la partita ….. ma non certo per demerito degli attaccanti. sei goal Shpendi, cinque Popov, tre Nasti, senza contare che anche Ilie, Saporiti ed Elia e Ceesay hanno timbrato il cartellino. Se c’è una cosa costruita male è il centrocampo.
Nessuno è un attaccante che fa la differenza.
Shpendi non sa giocare a calcio, nasti è da 6/7 gol l anno.
Popov ha già fatto anche troppo.
È stato costruito questo attacco perché nella loro testa il titolare era pellegri.
Strategia fallimentare. L’ennesima.
L’Empoli è una delle squadre che tira meno in porta perchè costruisce poco ed è proprio per la bravura degli attaccanti che ti ritrovi in questa posizione di classifica. Riduttivo dire che Shpendi non sa giocare al calcio, visto che spesso è lui che regge il peso di tutto l’attacco grazie alla sua generosità.. ed è proprio per la sua generosità che a volte non è lucido nel tirare in porta, ma a me piace cosi. Ha comunque i suoi margini di miglioramento. In ogni caso se vai a guardare la classifica dei marcatori, se togli chi c’è in testa con 12 goal, ai vari Gliozzi, Adorante, Coda e il fratello, se gli togli i rigori hanno segnato anche meno del nostro Shpendi che su rigore ne ha segnato uno solo e di Popov. La differenza per ora l’ha fatta il solo Pohjanpalo!
Non sono d’accordo, quando è entrato ha sempre fatto buone prove, anche segnando. Un in bocca al lupo per il proseguo di carriera
È stata una scommessa che ha, secondo me giustamente, provato a fare la società.Purtroppo è andata male.Lo sanno, lo sapevano da tempo, che necessitiamo di una punta.Non sarà facile rimpiazzarlo…Aveva delle caratteristiche rare in A e impossibili da ritrovare nelle altre categorie professionistiche italiane..Purtroppo è una perdita grossa..
il banco vince sempre, hai voglia a scommettere
Non ho parole per un giocatore cosi tanto sfortunato, forza Pietro.
Forse anche lui ha avuto troppa fretta nel voler ricominciare prima possibile, sicuramente l’hanno avuta gli addetti ai lavori.
Non è sfortuna, si fa male da anni.
Ah no? Non è sfortuna? E cos è? sentiamo…
se ti rompi un crociato ogni anno purtroppo devi fare come Van basten. Smettere. Purtroppo il tuo fisico non supporta tali sollecitazioni. Mi spiace per lui.
delicato come Levan. sfortunato alla stessa maniera e probabilmente con un potenziale che non scopriremo mai.purtroppo succede che certi fisici non sono adatti al calcio e non sono in grado di sopportare certe sollecitazioni. credo dipenda dalla struttura tendinea non all’altezza di quella muscolare.
Un abbraccio 👍😢
Mi dispiace.
Un grosso in bocca al lupo.
Spero possa riprendere a giocare con regolarità.
ma destro che fine ha fatto? quasi quasi una scommessina ce la farei
Il punto di Andre ha una logica (sulle punte) ma un pò tranciante come sempre.
Diciamo che Popov se lo sono ritrovato ad un certo livello, ma non era certo programmato che segnasse 5 goal nel primo mese e nemmeno pronosticabile.
Hanno preso Nasti che ci può stare ma con 3 giornate di squalifica sapendo di non avere Pellegri che a onor del vero aveva recuperato nei tempi ed era rientrato con discrete prestazioni prima del previsto. Avevano Shpendi che in fondo ha fatto secondo le aspettative, forse più delle nostre se ci ricordiamo dai commenti. Ilie e Saporiti validi tecnicamente ma inaffidabili per motivi diversi (leggerino ed innamorato del pallone uno, l’altro fragile). Ceesay ed Elia che tra alti e bassi hanno reso secondo le aspettative. Quello che è mancato è l’acquisto di quel Pierini o Moro che avevano cercato e che non si è materializzato ed hanno preso uno per far numero come Bianchi, ma che non ha mai avuto la fiducia di nessuno. E’ li l’errore secondo me più che avere ripreso Pellegri.
Ti aspetteremo più forte di prima bomber.
ci manca Pepito Rosdi e poi si va al casino’ perché le scommesse son finite..
Mi dispiace davvero, povero ragazzo.
Sono davvero triste per questo ragazzo e per la sfortuna che lo perseguita. Nonostante sia giovanissimo ha già subito una miriade di infortuni di tutte le tipologie, evidenza del fatto che purtroppo telaio e motore non vanno di pari passo.
Gli auguro col cuore di rimettersi e di tornare più forte di prima..con la maglia azzurra ovviamente
Forza Pietro! La tua bambina appena nata, l’amore di tua moglie, l’affetto dei compagni di squadra e di noi tifosi, ti aiuteranno ad affrontare anche questa. Alè, coraggio, in bocca al lupo 💪
grazie di averci fatto vedere come gioca un vero centro avanti di alto livello , ne ho visti veramente pochi forti come te in maglia azzurra.In bocca al lupo x tutto Pietro!
Forza Pietro.Siamo solidali con te. E da ora in poi: buona fortuna.,
In aggiunta dirò che qui di stro xxi che scrivono ce ne sono un po’ troppi.
Andava preservato proprio perché si sapeva che era fragile , e indovinate chi l’ho ha rovinato una certa persona in panchina , non conta il benestare di dottori e fisioterapisti , nel sintetico non doveva giocare anzi doveva arrivare alla stagione buona da marzo in poi!…
se era Pagliuca lo avreste massacrato e questo mi fa ancora più incazzare!