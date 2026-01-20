Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio comunale dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara per Carrarese-Empoli, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20.30.
Come da disposizione delle autorità competenti, è stata disposta la misura del divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo ai residenti nella provincia di Firenze.
I biglietti del settore ospiti sono disponibili, per i non residenti nella provincia di Firenze, su https://www.ticketone.it/artist/carrarese-calcio-1908/ oppure nei punti vendita del circuito Ticketone al prezzo di € 20,00 + diritto di prevendita.
La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Carrara se sprovvisti di tagliando.
Per i tifosi ospiti che raggiungeranno lo Stadio comunale dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri, l’uscita indicata è quella del casello autostradale di MASSA, valido per l’A12 Genova-Livorno. Superato il casello autostradale, mantenere la sinistra e procedere in direzione nordovest da via Massa Avenza/SP3 quindi svoltare a destra su Via Martiri di Cefalonia. Al semaforo girare a sinistra in Via Dorsale quindi imboccare Via Gotara, continuare fino alla rotonda e svoltare su Via Frassina. Al semaforo svoltare a destra e imboccare Via Provinciale Carrara-Avenza, proseguire fino all’incrocio con Via Piave, svoltare e proseguire fino ai posti riservati agli ospiti.
Empoli Fc
Ti tesseri, te la vietano, lui/lei lo prende in qulo..
C’è un giro di vite dal Ministero, raccolto dalla lega: Fiorentina e Roma da qui a maggio non avranno più tifosi al seguito in trasferta dopo i fatti di domenica all’autogrill
presente!
Ormai chiudono le trasferte perché la polizia non ha voglia di lavorare. Il profilo di pericolosità di Carrarese-Empoli è piuttosto ridicolo, praticamente ormai basta che ci sia qualche scambio di offese goliardiche e si chiudono le trasferte. Certo, saremmo andati in tanti e quindi avrebbero dovuto organizzare un buon servizio d’ordine, ma ormai se ne lavano le mani, chiudono tutto e bona. Dall’Unione Club, visto che Athos è anche in politica, mi sarei aspettato forse un ricorso, è successo nei mesi scorsi che qualcuno lo abbia vinto e la trasferta sia stata riaperta, ma ovviamente va fatto per tempo appena comunicano il provvedimento.
il ricorso lo può fare solo la società e non l unione club. Ma dovrebbe essere stato fatto dall Empoli e aspettano la risposta oggi e domani. Anche se diventa libera il settore ospiti è solo di 600 posti, quindi non grandi numeri