– La voglia di rivalsa dopo la sconfitta casalinga– Il buon momento di forma della Carrarese
– L’ultima gara ben giocata in trasferta– Il passo indietro visto con il SudTirol

Il derby arriva in un momento diametralmente opposto per Empoli e Carrarese. I nostri avversari vivono un ottimo periodo di forma, in cui hanno portato a casa tre risultati utili e due vittorie consecutive. L’Empoli, come ben sappiamo, è reduce invece dalla opaca prestazione contro il SudTirol che ha fatto fare un passo indietro notevole.

Se vogliamo vedere invece gli aspetti positivi, l’Empoli ha la possibilità di riscattarsi a stretto giro, giocando di venerdì. L’ultima gara in trasferta ha fatto vedere un buon Empoli, compatto e cinico, e ciò fa ben sperare per la nuova gara lontana dal Castellani.

8 Commenti

  3. Inutile spendere tanto per spendere: quest’anno la società si è resa conto che sarà impossibile ritornare in Serie A. Gli investimenti veri saranno fatti l’anno prossimo.

  4. Se pensi che farli ad agosto sei messo meglio di ora ?
    devo avere un gruppo già di partenza ripartire con 30 facce nuove , e solo una scusa , e sempre la solita vanno aspettati !…
    basta si parte con basi solide non da 2 mocciosetti!
    MAREMMA IMPESTATA!

  5. Se poi da ora in poi sarà la politica della società
    Biancazzurro mettiti l’anima in pace saremo sempre meno allo Stadio e se non capite il perché peggio per tutti!
    Non possiamo diventare una ONLUS per giocatori rotti ….
    pensate la gente sia stupida si fa l’abbonamento perché siamo tifosi si ma i malati siamo 3.000 il resto non si fa infinocchiare!
    No Stadio da 18.000 travestito!

    • Enrico non si va allo stadio solo se si vince ( e comunque c è capitato spesso) ma se sei tifoso. Chi lo è va anche se hai una squadra da mezza classifica. Sennò son doppi squadristi e chi se ne frega di loro

