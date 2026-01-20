I PIU I MENO – La voglia di rivalsa dopo la sconfitta casalinga – Il buon momento di forma della Carrarese – L’ultima gara ben giocata in trasferta – Il passo indietro visto con il SudTirol

Il derby arriva in un momento diametralmente opposto per Empoli e Carrarese. I nostri avversari vivono un ottimo periodo di forma, in cui hanno portato a casa tre risultati utili e due vittorie consecutive. L’Empoli, come ben sappiamo, è reduce invece dalla opaca prestazione contro il SudTirol che ha fatto fare un passo indietro notevole.

Se vogliamo vedere invece gli aspetti positivi, l’Empoli ha la possibilità di riscattarsi a stretto giro, giocando di venerdì. L’ultima gara in trasferta ha fatto vedere un buon Empoli, compatto e cinico, e ciò fa ben sperare per la nuova gara lontana dal Castellani.