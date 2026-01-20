|I PIU
|I MENO
|– La voglia di rivalsa dopo la sconfitta casalinga
|– Il buon momento di forma della Carrarese
|– L’ultima gara ben giocata in trasferta
|– Il passo indietro visto con il SudTirol
Il derby arriva in un momento diametralmente opposto per Empoli e Carrarese. I nostri avversari vivono un ottimo periodo di forma, in cui hanno portato a casa tre risultati utili e due vittorie consecutive. L’Empoli, come ben sappiamo, è reduce invece dalla opaca prestazione contro il SudTirol che ha fatto fare un passo indietro notevole.
Se vogliamo vedere invece gli aspetti positivi, l’Empoli ha la possibilità di riscattarsi a stretto giro, giocando di venerdì. L’ultima gara in trasferta ha fatto vedere un buon Empoli, compatto e cinico, e ciò fa ben sperare per la nuova gara lontana dal Castellani.
speriamo nella legge dei grandi numeri, non s’è mai pareggiato in trasferta, un bel X e avanti.
Firmerei subito, per il pareggio: ora come ora la Carrarese ci è superiore.
Inutile spendere tanto per spendere: quest’anno la società si è resa conto che sarà impossibile ritornare in Serie A. Gli investimenti veri saranno fatti l’anno prossimo.
Se pensi che farli ad agosto sei messo meglio di ora ?
devo avere un gruppo già di partenza ripartire con 30 facce nuove , e solo una scusa , e sempre la solita vanno aspettati !…
basta si parte con basi solide non da 2 mocciosetti!
MAREMMA IMPESTATA!
Se poi da ora in poi sarà la politica della società
Biancazzurro mettiti l’anima in pace saremo sempre meno allo Stadio e se non capite il perché peggio per tutti!
Non possiamo diventare una ONLUS per giocatori rotti ….
pensate la gente sia stupida si fa l’abbonamento perché siamo tifosi si ma i malati siamo 3.000 il resto non si fa infinocchiare!
No Stadio da 18.000 travestito!
Enrico non si va allo stadio solo se si vince ( e comunque c è capitato spesso) ma se sei tifoso. Chi lo è va anche se hai una squadra da mezza classifica. Sennò son doppi squadristi e chi se ne frega di loro
No Enrico! Travestito o al naturale: no Enrico!
Ah ah ah 😄