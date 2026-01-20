L’Empoli potrebbe muoversi sul mercato anche per rinforzare il reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione in Serie B. Sotto osservazione sarebbe finito il nome di Enrico Silletti, capitano del Team Altamura. L’eventuale operazione che potrebbe portare Silletti a Empoli potrebbe innescarsi soprattutto se si concretizzasse la cessione di Obaretin al Verona, un affare che (stando agli esperti di mercato) sembra ben avviato ma che richiede ancora il placet definitivo dell’Empoli, che detiene il giocatore in prestito secco dal Napoli.
Riccardo Silletti, difensore centrale di 28 anni, è un pilastro del Team Altamura in questa stagione sportiva 2025/26. È stato impiegato praticamente sempre come titolare, dimostrando solidità e continuità di rendimento. Oltre alle doti difensive, Silletti ha mostrato anche una certa propensione offensiva, con un gol e due assist all’attivo finora. È un difensore roccioso, abile nell’anticipo e nel gioco aereo, ma capace anche di impostare l’azione da dietro con precisione. Silletti si inserirebbe perfettamente nel contesto tattico azzurro, con la difesa a tre. Potrebbe agire sia come centrale bloccato che come braccetto di destra o sinistra, grazie alla sua intelligenza tattica e alla buona tecnica di base. La sua capacità di leggere le situazioni di gioco e di guidare i compagni lo renderebbe un’opzione preziosa per il tecnico, offrendo anche un alternativa in più.
Siletti non ha mai giocato in serie B, sarebbe eventualmente per lui un importante salto di qualità. Chi lo vede giocare ci racconta di un ragazzo pronto per questo. Per lui potrebbe anche essere un cambio di regione per la prima volta, avendo sempre giocato in squadre pugliesi. Per adesso il nome è li, vedremo se si concretizzera ed in quale eventuale contesto.
A me mi viene da piangere
ma perchè devo dare via a gennaio Oberatin proprio adesso che sta facendo bene. Se viene in più potrebbe essere anche un’ operazione giusta, ma a sostituire uno anche no. Se a 28 è sempre in C un motivo ci sarà
Concordo con te.
Ne serviva uno in più e mandare a giocare Tosto/Indragoli,
Non dare via Obaretin. Così ne devi pigliare 2, ma uno deve essere di SICURO AFFIDAMENTO per la Serie B. Questo sarà anche buono, ma per ora ha dimostrato solo in Lega Pro.
Concordo con voi ma sicuramente non venite in maratona perchè forse 1 o 2 partite ha preso applausi e non offese, per me è un giocatore che può crescere ancora tanto.
Obaretin vuole avere l’opportunità di giocare questa seconda parte di stagione in serie A, senza contare che a Verona guadagnerà di più. Inutile tenere a forza un giocatore controvoglia. Le situazioni dello scorso campionato dovrebbero aver insegnato qualcosa.
Se resta Curto sarà lui il titolare e Siletti sarà la riserva. Poi se anche Curto se ne va chiaramente servirà un altro innesto, stavolta di categoria.
ora si che si ragiona, che ci si fa di quelli del sassuolo, noi si vole quelli della C
Operazioni al risparmio totale, si da via un prestito che proviene dalla A per puntare su un 28enne ( che non ha mai fatto la B) che proviene dalla C.
Siamo al risparmio totale, altro che playoff, pensiamo a salvarci!
PS: Davanti e nel mezzo non arriverà nessuno.
Obaretin ha azzeccato 2 partite…. è un giocatore di basket prestato al calcio…. coordinazione zero, passaggi spesso sbagliati, lo salva il fisico imponente…. io non mi strappo i capelli se va via….
…bo ,
non vedo l ora di essere al 02 febbraio per vedere che si sara’ combinato
Parola d’ordine,incassare più possibile e spendere meno possibile , chiaroooo !
si ma di Obaretin non incassi niente. Accetti solo la fine del prestito
inutile pure commentare. sarebbe uno scempio. se non arriva un socio facciamo una brutta fine
ma lui non vuole un socio, vuole uno che butta soldi e lui li amministra…ma babbo natale e’ passato! Non vende la sua creatura, l’empoli 2.0 e’ nato con Horsi e tramontera’ con horsi!
Speriamo non si faccia la fine del Livorno
Fortissimo,l’avevo a Fifa 2005, fermava regolarmente Van Persie.
“È stato impiegato praticamente sempre come titolare, dimostrando solidità e continuità di rendimento. Oltre alle doti difensive, Silletti ha mostrato anche una certa propensione offensiva, con un gol e due assist all’attivo finora. È un difensore roccioso, abile nell’anticipo e nel gioco aereo, ma capace anche di impostare l’azione da dietro con precisione”. DEUNASEGA, il JOHN TERRY di Santeramo in Colle! Si fa per ruzzare dai che s’è vinto a Cesena!
Vabbè Buscè fu preso dal Lumezzane a 27 anni e si sa la carriera che ha fatto…
Mai sentito sinceramente, ma peggio di Curto e Obaretin non sarà 😬
Come Dippe.
Aggiungerei Croce, che a 30 anni stava ad ammuffire nel Sorrento, e Di Lorenzo dal Melfi, anche se quest’ultimo era un po’ più giovane (24 anni). Sono scommesse che qualche volte l’Empoli ha vinto, e hanno fatto pure la differenza.
ai ma un conto è prendere questi giocatori in estate e considerarli nella rosa dei 25 come fu x Busce o Croce, un conto è cambiarlo con un titolare.
Qui sono d’accordo io come vedi lo riconosco a differenza di quasi tutti!
Un conto e prenderli in estate come dici , e ora ci vuole gente che si possa mettere in campo da subito , magari da tenere come ripartenza anche 2 ma non prestiti tanto per fare …
Non si può partire da zero come fanno Sampdoria , Bari , e Palermo tutti gli anni ci vuole appartenenza sia dai giocatori che dai tifosi !
Matera, non Melfi
Di Lorenzo dal Matera.
Comunque la notizia è falsa.
Qui non siamo nemmeno alla frutta. Siamo fuori dal ristorante a guardare la gente mangiare.
per me operazione incomprensibile non ci credo che si prende un 28enne dalla c
Nome che ci può stare, ovviamente almeno in partenza non come titolare.
Alla fine potrebbe essere un difensore che in categoria fa il suo.
Lo schifo sono i 5/7 titolari in prestito ogni domenica.
Questo era già inaccettabile in serie A, figuriamoci in serie B.
Prendere le 20 squadre di B e vedere mediamente quanti titolari sono prestiti.
Questo fanno i giornalisti seri anziché fare i copia e incolla dagli altri siti (non mi riferisco a PE che si salva ancora)su notizie del niente che non aggiungono niente.
Ovviamente sono d’accordo con tutti quelli he ritengono inopportuno dare via Obaretin a Gennaio, proprio ora che sembra entrato appieno nei meccanismi di Dionisi e in piena crescita.
Tifare EFC, lo sappiamo, vuol dire soffrire e ingoiare ripetutamente “bocconi amari” quando si
parla di calciomercato. I motivi sono quelli noti ovvero che siamo minuscoli e senza forza a livello economico. A questo bisogna aggiungere una gestione (quantomai azzeccata da parte di Corsi) nel “non inimicirsi mai nessuno”… fatta di “accoglienze” quando si tratta di prendere giocatori altrui da valorizzare e rapide “restituzioni” se per gli stessi (o i loro procuratori o le loro società di appartenenza) ci sono le possibilità di step in avanti.
Detto questo, penso che per Obaretin sia sbagliato salire velocemente in A (specie in una piazza come l’Hellas che ha un gioco ignobile e sicuramente scenderà in B quest’anno).
Aggiugno anche che gli acquisti dalla C per l’Empoli sono quelli che, da sempre, mi piacciono di più in assoluto.
Certamente questo Silletti non sarà una cima (età di 28 anni senza mai oltrepassare la C)… ma da come viene descritto ha tutte le caratteristiche per inserirsi bene ed in più diventare tuo al 100%
Commentare almeno per me su un giocatore mai visto nè sentito prima ha poco senso, se è un giocatore che Stefanelli conosce ed ha valutato perchè no, se dev’essere il giocatore che un procuratore amico vuole piazzare in serie B (e quindi a noi) ovviamente spero di no.
Obaretin avendo se non sbaglio essendo in prestito con obbligo in caso di serie A lo rende un giocatore con poca motivazione se si pensa al divenire della stagione, per cui ci può stare che sia attratto dalla serie A e l’Empoli non si opponga alla sua uscita se non prima di avere trovato un sostituto che non credo sia questo Silletti (che può arrivare al posto di Tosto numericamente), ma un altro sottotraccia oppure che pensino a cambio di modulo oppure a promuovere Curto come titolare che in fondo è di proprietà.
Profilo giusto…indipendentemente da chi parte…ma va a chiavari
La rosa attuale non è da playoff, chi lo pensa sopravvaluta alcuni acquisti sbagliati. E le voci sul mercato non fanno entusiasmare neppure i più ottimisti.
Altamura….. potrebbe essere stato visto e valutato da Ciccio Caputo.