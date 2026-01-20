L’Empoli potrebbe muoversi sul mercato anche per rinforzare il reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione in Serie B. Sotto osservazione sarebbe finito il nome di Enrico Silletti, capitano del Team Altamura. L’eventuale operazione che potrebbe portare Silletti a Empoli potrebbe innescarsi soprattutto se si concretizzasse la cessione di Obaretin al Verona, un affare che (stando agli esperti di mercato) sembra ben avviato ma che richiede ancora il placet definitivo dell’Empoli, che detiene il giocatore in prestito secco dal Napoli.

Riccardo Silletti, difensore centrale di 28 anni, è un pilastro del Team Altamura in questa stagione sportiva 2025/26. È stato impiegato praticamente sempre come titolare, dimostrando solidità e continuità di rendimento. Oltre alle doti difensive, Silletti ha mostrato anche una certa propensione offensiva, con un gol e due assist all’attivo finora. È un difensore roccioso, abile nell’anticipo e nel gioco aereo, ma capace anche di impostare l’azione da dietro con precisione. Silletti si inserirebbe perfettamente nel contesto tattico azzurro, con la difesa a tre. Potrebbe agire sia come centrale bloccato che come braccetto di destra o sinistra, grazie alla sua intelligenza tattica e alla buona tecnica di base. La sua capacità di leggere le situazioni di gioco e di guidare i compagni lo renderebbe un’opzione preziosa per il tecnico, offrendo anche un alternativa in più.

Siletti non ha mai giocato in serie B, sarebbe eventualmente per lui un importante salto di qualità. Chi lo vede giocare ci racconta di un ragazzo pronto per questo. Per lui potrebbe anche essere un cambio di regione per la prima volta, avendo sempre giocato in squadre pugliesi. Per adesso il nome è li, vedremo se si concretizzera ed in quale eventuale contesto.