Vi abbiamo scritto ieri dell’inserimento a sorpresa della Fiorentina nella corsa a Fabiano Parisi e nelle ultime ore la trattativa tra le due società sarebbe andata avanti entrando nel vivo delle cifre. La società viola fa sul serio e ci sarebbe già stato anche un incontro tra le due dirigenze per cercare di arrivare a un accordo con l’obiettivo della Fiorentina di beffare la concorrenza, su tutte Juventus e Lazio.

Secondo le ultime notizie arrivate, si starebbe ragionando su una base di 10 milioni di euro + 2 di bonus all’Empoli ma ancora non c’e un accordo definitivo e quindi le cifre potrebbero essere soggette a variazioni. Vedremo l’evoluzione nelle prossime ore ma a ora la Fiorentina è in pole per l’acquisto del giovane terzino.

In caso di cessione, è scontato sottolineare che la società azzurra tornerà immediatamente sul mercato per trovare un sostituto con il nome di Pietro Beruatto del Pisa in cima alla lista.