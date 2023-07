Per Mattia Destro ci potrebbe essere un’altra opportunità in serie A. Infatti sull’attaccante che si è svincolato dall’Empoli, dopo una stagione oggettivamente non soddisfacente, ci sarebbe adesso il Verona che gli starebbe proponendo un contratto. Nei giorni passati anche il Como, in serie B, si era fatto sentire nei confronti del classe 1991.

Ovviamente il discorso è fine a se stesso e di poca importanza in ottica azzurra. Come detto, con la fine della stagione il contratto è terminato e per l’Empoli non c’è più nessun interesse nei confronti dell’attaccante. Da segnalare, a margine, che il Verona potrebbe prendere anche un altro ex Empoli che si è appena svincolato: Riccardo Saponara.