C’è una casella che deve essere riempita in tempi stretti, perchè la cessione di Fabiano Parisi sembra essere dietro l’angolo. Non sono pochi i nomi sciorinati in questi giorni per la sostituzione, con quello di Beruatto del Pisa che resta sempre il preferito. Ma in questo caso, oltre a tempi non certi, ci sarebbe un forte inserimento del Bari che potrebbe far più gola al giocatore ed anche al Pisa. Ecco perchè nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata da parte della nostra dirigenza verso uno specifico giocatore mai nominato fin qui: Giuseppe Pezzella.

Pezzella rientra al Parma dopo il prestito al Lecce, dove le cose non sono andate benissimo. Infatti dopo un impiego intenso nelle prime giornate di campionato, il napoletano classe ’97 ha visto diminuire il proprio tempo in campo. Parliamo però di un giocatore che ha 127 presenza in serie A. Pezzella, oltretutto, è in scadenza con il Parma e gli scaligeri vorrebbero monetizzare l’addio del terzino. Per lui potrebbero bastare circa 2 milioni di euro per arrivare al cartellino. Giocatore indubbiamente duttile, ma qui parliamo di un terzino sinistro puro, ruolo in cui non c’è poi grandissima abbondanza.

Come dicevamo, le ultime ore hanno visto l’Empoli attivo sul giocatore e potrebbe essere lui (al momento sembra proprio cosi) il prescelto per andare a far “coppia” con Cacace nello specifico ruolo. Il ritiro è dietro l’angolo e la società vorrebbe quanto prima consegnare a Zanetti un giocatore su cui poter fare affidamento. Se non dovessero esserci sbocchi nella situazione Beruatto di qui a poco tempo, il nome di Pezzella potrebbe essere davvero quello buono. In carriera Pezzella ha vestito le maglie di Palermo, Udinese, Genoa, Atalanta, Parma e Lecce.