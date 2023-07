La società azzurra ha definito le prime due amichevoli estive per il precampionato 23/24. Due gare che si giocheranno – cosi come lo scorso anno – sul campo di Petroio. Il battesimo sarà, come da ultima tradizione, contro il Castelfiorentino che milita in Eccelezza. La seconda gara invece è contro i rivali storici dei gialloblù, ovvero il Certaldo neopromosso in serie D.

La prima sfida si giocherà venerdi 14 luglio alle ore 18:00; un test che arriva con la prima settimana di lavoro ancora non conclusa. La seconda gara invece, sempre con inizio alle ore 18:00, si giocherà giovedi 20 luglio. A ridosso delle gare vi daremo tutte le informazioni per gli accessi. Ovviamente queste non saranno le uniche gare amichevoli di questa estate, con gli azzurri che andranno anche fuori dall’Italia nella seconda parte del ritiro.