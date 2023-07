Come si dice in questi casi, manca solo l’ufficialità. Questa potrebbe arrivare agli inizi della prossima settimana, subito dopo che l’attaccante del Milan, ex Spezia, avrà completato le visite mediche. Però gli accordi ormai ci sono e la strada è segnata verso l’acquisizione del figlio d’arte che, potrebbe essere già presente (servirà un nullaosta se non ci fosse ancora la firma) al primo giorno di lavoro della nuova stagione.

La formula l’abbiamo già detta ma l’andiamo a ripetere. Sarà un prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli (4/5 milioni) con però la possibilità per il Milan di controriscattare il giocatore mettendo sul piatto un milione di euro. Un’operazione sicuramente interessante ed intelligente dal punto di vista economico. Maldini si andrà a giocare (dando per scontato che si partirà con il 4-2-3-1) una delle tre maglie dietro la punta.

Attendiamo soltanto di poter mettere la nostra iconica cartolina di benvenuto!