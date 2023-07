Domani inizia ufficialmente la stagione dell’Empoli e si partirà senza un portiere titolare. Una situazione assolutamente non drammatica, ma i tempi non possono essere particolarmente dilatati da questo punto di vista. I due nomi in cima alla lista ormai li conoscono anche i sassi, ma per entrambi potrebbe essere proprio il fattore tempo a non andare a collimarsi con le idee di Monteboro e di mister Zanetti. Ecco quindi che il piano B inizia a farsi spazio, con un nome ed un cognome che già conosciamo: Bartłomiej Drągowski.

Il classe ’97 è un’uscita dallo Spezia retrocesso e per lui il club ligure sta cercando una soluzione. Da dire, che questa soluzione prevede unicamente l’acquisto a titolo definitivo (poi sappiamo che in società c’è gente brava da questo punto di vista) con uno Spezia a chiedere non meno di 5 milioni. Lo Spezia dovrà il 50% della rivendita alla Fiorentina. Nelle ultime ore – ma le voci sono da confermare – sarebbe spuntata l’ipotesi Henderson come ammortizzatore per poter arrivare con più facilità a Dragowski. Anche in questo caso non si parla quindi di una totale passeggiata di salute ma, gestendo la parte economica, si potrebbe decisamente velocizzare l’innesto.

Oltretutto. come detto, il polacco è una vecchia conoscenza azzurra anche se a lui non è certo legato (non per sue colpe. c’è da essere onesti) un ricordo non felice. Una situazione da capire bene, una situazione che nelle prossime ore dovrebbe prendere una strada. Quello che pare certo è che se non si dovesse riuscire ad arrivare ad uno tra Caprile e Cragno, con grande probabilità si andrà su questo profilo.