Alla fine si è chiuso anche questo capitolo. Il Cagliari l’ha spuntata e si porta a casa quello che ormai è l’ex capitano azzurro. Sebastiano Luperto è da tempo nel mirino della formazione rossoblù, e già alcuni giorni fa sembra fosse arrivata la fumata bianca. Il difensore centrale ex Crotone si è però preso del tempo per fare delle riflessioni sul suo futuro. Nella tarda serata di venerdi è arrivato l’ok ed il convincimento nel seguire in Sardegna, Davide Nicola.

Luperto è atteso già nella giornata di oggi, sabato, a Cagliari dove sosterrà le visite mediche. Stando agli esperti di mercato, non siamo stati in grado di avere determinate conferme vista l’ora, il Cagliari dovrebbe pagare Luperto 3.5 milioni. La cifra è dunque ancora più bassa di quei 4 milioni che erano stati inizialmente chiacchierati. Ovviamente mancano ancora le ufficialità ma possiamo salutare e ringraziare Luperto che, di fatto, non sarà tra i convocati per il raduno di lunedì prossimo.