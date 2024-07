La cessione di Sebastiano Luperto al Cagliari è praticamente cosa fatta, aprendo la strada ad una nuova trattativa che potrebbe riportare Mattia Viti ad Empoli. Noi di Pianetaempoli avevamo anticipato questa possibilità, e con il passare del tempo, la notizia ha trovato sempre più conferme. Viti, che ha espresso il suo felice assenso per un ritorno in azzurro, rappresenta un obiettivo importante per la dirigenza empolese. Tuttavia, la trattativa con il Nizza non si preannuncia semplice. I francesi, infatti, sanno che il giocatore non rientra più nei loro piani, ma non vogliono nemmeno cedere facilmente su un investimento di 13 milioni di euro, cifra pagata due anni fa per assicurarsi le prestazioni del difensore.

Mattia Viti fu venduto dall’Empoli al Nizza per quella somma, rappresentando la quarta cessione più remunerativa nella storia del club di Monteboro. Ora, il direttore sportivo Gemmi si sta muovendo per trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti, consapevole dell’importanza del giocatore per la squadra. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con i rossoneri di Francia, nella speranza di trovare la miglior soluzione per riportare Viti a vestire la maglia azzurra. Si attendono con ansia sviluppi positivi, sognando di rivedere presto il giovane talento difendere i colori della propria squadra del cuore.