Torniamo a parlare di Obaretin. Sì, ancora lui, in una vicenda che ricorda sempre più la famosa novella “Al lupo, al lupo”. Questa volta, però, la situazione sembra davvero vicina a un punto di svolta. Secondo le ultime informazioni raccolte, Empoli e Napoli avrebbero rivisto leggermente le condizioni iniziali per il trasferimento dell’ex calciatore del Bari in maglia azzurra. In particolare, l’Empoli avrebbe insistito per inserire un diritto di riscatto anziché un obbligo, come invece previsto all’inizio. L’obbligo, nella prima versione dell’accordo, sarebbe scattato soltanto in caso di promozione in Serie A.
Le cifre, a grandi linee, dovrebbero restare invariate: per il prestito, l’Empoli verserebbe poco più di 300 mila euro, mentre l’eventuale riscatto si aggirerebbe tra i 3 e i 3,5 milioni di euro. Intercettando varie fonti, arriva ulteriore conferma della volontà di Obaretin di vivere la prossima stagione proprio con la maglia dell’Empoli. Un desiderio che il calciatore non ha mai nascosto in queste settimane. Anche il Napoli, compreso il tecnico Antonio Conte, sembra ormai orientato a lasciar partire il difensore, magari con l’idea di riabbracciarlo il prossimo anno qualora l’Empoli non dovesse esercitare il riscatto.
Come detto, la vicenda ha assunto contorni quasi surreali, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per vedere il classe 2003 alla corte di Guido Pagliuca. La sensazione è che, una volta arrivato, Obaretin possa diventare un titolarissimo della difesa azzurra nel prossimo campionato di Serie B.
…e vorrei vedere che non venisse considerato un titolarissimo dopo tutto questo corteggiamento che immagino giovedi (alla fine del ritiro del Napoli) dovrà essere “liberato”.
Nn mi parlare di Liberato…quello è ancora nostro ,no?
Ah no,è andato in Uk
Allora se hanno cambiato quella clausola,vuole dire che in A ci vogliono andare davvero.
Casomai il contrario…
Si vede che nn sei addentro le cose empolesi…
Hanno già Ilie,mi sembra. E Fulignati con questa clausola.Se vanno in a vogliono essere liberi di scegliere chi prendere…
Si vedrà da chi arriva davanti…
Davanti hai già uno che se ingrana col fisico ti porta in a d’inerzia…
Non fate affidamento su Pellegri, poi ci rimanete male un’altra volta
Ragazzi si fa un patto? Fino a Natale nessuno parli più di serie A. Quello cadetto è un campionato lunghissimo, dove se a fine dicembre sei in zona playout, a fine marzo puoi essere in zona playoff e viceversa.
Assolutamente vero…poi puoi anche uccidere il campionato nelle prime 10/15 con partenza sparata e se hai la base…ma è raro… Sassuolo anno scorso… quest’anno forse lo farà il Palermo…poi dietro grande ammucchiata in 5/6 punti fino a marzo
Facciamo fino a pasqua che e’ meglio..
Pellegri va considerato come il primo acquisto del mercato di gennaio, magari recupererà prima e sarà disponibile già dall’autunno ma con tutto il periodo fuori già tornare in condizione, poi superare eventuali acciacchi muscolari…ecco perchè devono mettere almeno un numero 9 affidabile e seconda punta di qualità.
Inutile parlare di obiettivi senza 3/4 giocatori fondamentali (difensore/i centrali e punta/e)
😩… che ⚽️⚽️
Davvero Zapata, dal lunedì alla domenica: sempre la stessa lagna.
Questo secondo me è già a Empoli l’ho visto alla coppa davanti al burger King un nero di 2 metri però non aveva le treccine però di faccia era uguale a lui
Se non aveva il lasciapassare di Conte non era lui.