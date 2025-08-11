Torniamo a parlare di Obaretin. Sì, ancora lui, in una vicenda che ricorda sempre più la famosa novella “Al lupo, al lupo”. Questa volta, però, la situazione sembra davvero vicina a un punto di svolta. Secondo le ultime informazioni raccolte, Empoli e Napoli avrebbero rivisto leggermente le condizioni iniziali per il trasferimento dell’ex calciatore del Bari in maglia azzurra. In particolare, l’Empoli avrebbe insistito per inserire un diritto di riscatto anziché un obbligo, come invece previsto all’inizio. L’obbligo, nella prima versione dell’accordo, sarebbe scattato soltanto in caso di promozione in Serie A.

Le cifre, a grandi linee, dovrebbero restare invariate: per il prestito, l’Empoli verserebbe poco più di 300 mila euro, mentre l’eventuale riscatto si aggirerebbe tra i 3 e i 3,5 milioni di euro. Intercettando varie fonti, arriva ulteriore conferma della volontà di Obaretin di vivere la prossima stagione proprio con la maglia dell’Empoli. Un desiderio che il calciatore non ha mai nascosto in queste settimane. Anche il Napoli, compreso il tecnico Antonio Conte, sembra ormai orientato a lasciar partire il difensore, magari con l’idea di riabbracciarlo il prossimo anno qualora l’Empoli non dovesse esercitare il riscatto.

Come detto, la vicenda ha assunto contorni quasi surreali, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per vedere il classe 2003 alla corte di Guido Pagliuca. La sensazione è che, una volta arrivato, Obaretin possa diventare un titolarissimo della difesa azzurra nel prossimo campionato di Serie B.