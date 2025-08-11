Venerdi, ore 18:00, si alza il sipario sulla stagione ufficiale 2025/26. Si parte con la Coppa Italia per poi, già la settimana successiva, entrare all’interno del campionato di serie B. Quattro giorni di lavoro per mister Pagliuca prima, quindi, di andare a giocarsi la prima gara con un risultato che farà la differenza. Il mercato in questi quattro giorni potrebbe anche far arrivare qualcuno, difficile però ragionare, pensando al primo undici ufficiale, che questi possano essere già – eventualmente – protagonisti. Ed allora andiamo ad ipotizzare, poi ci torneremo specificatamente alla vigilia del match, quello che oggi potrebbe essere l’undici titolare.

Il modulo sarà, ovviamente, il 3-4-2-1 ed in campo forse un solo giocatore reduce dalla passata stagione. In porta va Fulignati, preso proprio per essere il titolare di stagione. In difesa si muoveranno Curto e Carboni più esterni con Guarino centrale. In mezzo al campo ci sono già i primi dubbi ed i primi ballottaggi. Da capire subito se Elia verrà fatto giocare a destra o sinistra, questo ovviamente si ripercuote su chi andrà dall’altra parte; chiaro che se va a sinistra gioca Ebuehi a destra, altrimenti va Moruzzi a sinistra. I due centrali saranno Belardinelli e l’ex Ignacchiti, attenzione però a Yepes che potrebbe rilevare più probabilmente Belardinelli. Anche in avanti i dubbi non mancano anche se la sensazione è che si possa andare con Ilie e Shpendi dietro Busiello.

Ad oggi, qualcuno potrebbe però essere recuperato per venerdi, sono ai box: Indragoli, Tosto, Degli Innocenti, Haas, Konate, Saporiti, Ceesay, Pellegri. Sarà curioso capire anche, se non dovessero scendere in campo nè Ebuehi, nè Belardinelli, chi sarà il capitano con un’idea che potrebbe essere quella di Fulignati.