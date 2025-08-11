Venerdi, ore 18:00, si alza il sipario sulla stagione ufficiale 2025/26. Si parte con la Coppa Italia per poi, già la settimana successiva, entrare all’interno del campionato di serie B. Quattro giorni di lavoro per mister Pagliuca prima, quindi, di andare a giocarsi la prima gara con un risultato che farà la differenza. Il mercato in questi quattro giorni potrebbe anche far arrivare qualcuno, difficile però ragionare, pensando al primo undici ufficiale, che questi possano essere già – eventualmente – protagonisti. Ed allora andiamo ad ipotizzare, poi ci torneremo specificatamente alla vigilia del match, quello che oggi potrebbe essere l’undici titolare.
Il modulo sarà, ovviamente, il 3-4-2-1 ed in campo forse un solo giocatore reduce dalla passata stagione. In porta va Fulignati, preso proprio per essere il titolare di stagione. In difesa si muoveranno Curto e Carboni più esterni con Guarino centrale. In mezzo al campo ci sono già i primi dubbi ed i primi ballottaggi. Da capire subito se Elia verrà fatto giocare a destra o sinistra, questo ovviamente si ripercuote su chi andrà dall’altra parte; chiaro che se va a sinistra gioca Ebuehi a destra, altrimenti va Moruzzi a sinistra. I due centrali saranno Belardinelli e l’ex Ignacchiti, attenzione però a Yepes che potrebbe rilevare più probabilmente Belardinelli. Anche in avanti i dubbi non mancano anche se la sensazione è che si possa andare con Ilie e Shpendi dietro Busiello.
Ad oggi, qualcuno potrebbe però essere recuperato per venerdi, sono ai box: Indragoli, Tosto, Degli Innocenti, Haas, Konate, Saporiti, Ceesay, Pellegri. Sarà curioso capire anche, se non dovessero scendere in campo nè Ebuehi, nè Belardinelli, chi sarà il capitano con un’idea che potrebbe essere quella di Fulignati.
Belardinelli non può giocare titolare in una partita di serie B… Può impegnarsi quanto vuole ma i limiti tecnici sono troppo evidenti.
Per quanto riguarda l attacco direi che siamo messi bene😅😅😅🤦
Da quanto vedo abbiamo già 8 infortunati, quindi titolari quasi scontati, con qualche variante di ruoli obbligati, vedi carbon in estetno che gioca difensore, e riserve da inserire dei primavera, presumo…mi aspettavo di partire con più sicurezze ed invece, siamo alle solite…speriamo bene!
Prima ufficiale senza minimo 3 titolari: DC , CC e punta 💪
Belardinelli titolare e pure capitano? Ahahahah
Mamma mia che tristezza. Ma nessuno dice nulla?
Belardinelli da spedire in C, non può assolutamente giocare in B.
Aime aveva ragione d’aversa.
Subito yepes con qualsiasi altro dovesse arrivare da qui a venerdi.
Ignacchiti assolutamente in panca, potrebbe giocare in una bassa bassa serie B.
Capitano..in queste condizioni dove andiamo a giocare una partita ufficiale farei Saporiti..a ora senza i nomi fatti sui giornali..siamo da piena serie c
Ora trattasi di coppa e prima usciamo e meglio è….. così è opinione diffusa tra i tifosi…. ma questa formazione non è presentabile…. con 5 esterni abbiamo dubbi su gli esterni?
Perché augurarsi di uscire subito?…
Ma che concetto avete dello sport, dell’ambizione, del superare gli ostacoli?…
È il pensare di tutti gli empolesi…. se era per me Empoli Bologna si sarebbe giocata al meglio e per vincere, tanto siamo retrocessi ugualmente quindi non c’era da fare troppi calcoli…. ricorda che molti ragionano che la cabala dà l’Empoli in A quando perde in coppa…. io non lo concepisco, ma per molti è così…..
Dario e Riccardo sempre d’accordo…..
Vado controcorrente: Belardinelli e Ignacchiti sono andati sempre migliorando. Da un mese a questa parte. In attesa dei nuovi, fossi Pagliuca darei loro fiducia anche venerdì.
Carlo vai in vacanza dammi retta
Mamma mia oh, Belardinelli non può giocare in Serie B addirittura. Lui in quel campionato ha 39 presenze all’età di 24 anni…poi certo non sarà Lampard, certo sarebbe bello che nella rosa fosse una seconda linea e non un titolare, però anche voi potreste stare molto più calmini.
Tra l’altro con la mentalità che avete, per cui “l’erba del vicino è sempre più verde”, se lo stessimo comprando da un’altra squadra in molti direste “buono, è un giocatore pronto che ha già masticato la categoria”…ma chi vi contenta a voi?
Io non l’ho mai visto giocare Belardinelli, da tifoso spero che chi gli getta continuamente fango addosso si debba ricredere e cmq mi pare da teste di mi…ia offendere un proprio giocatore prima di cominciare la stagione ufficiale
Questa settimana vanno presi 3/4 titolari da poter schierare alla prima col Padova
Empoli forte su Fortini della Viola
Un’altro esterno? E 6, ma che si fa la collezione?
Belardinelli ha giocato titolare nel sud tirol due stagioni fa arrivando ai play off
Sono d’accordo con Carlo nel dare fiducia sia a Belardinelli che a Ignacchiti.