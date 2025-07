Alberto Grassi e Giuseppe Pezzella salutano l’Empoli. Due dei senatori della passata stagione, due dei volti più esperti dello spogliatoio azzurro, lasciano il club toscano nello stesso momento e, curiosamente, con la medesima destinazione. Entrambi approderanno infatti alla Cremonese, neopromossa in Serie A, dove proseguiranno dunque il proprio percorso nella massima categoria. Se il trasferimento di Grassi in Lombardia era nell’aria da giorni, la partenza di Pezzella verso questa meta rappresenta una sorpresa: il laterale sinistro era stato accostato ad altri club nelle scorse settimane e non sembrava così vicino all’addio.

Nelle ultime ore, però, i tasselli mancanti si sono incastrati alla perfezione, portando alla chiusura di entrambe le operazioni, che dovrebbero essere ufficializzate nella giornata di domani. Un dettaglio importante è che nessuno dei due giocatori ha preso parte all’amichevole odierna contro il Castelfiorentino, ulteriore conferma della loro imminente partenza. Restano da chiarire le formule dei trasferimenti, ma la sensazione è che si tratti di cessioni a titolo definitivo. Su questo torneremo con maggiore precisione una volta arrivati i comunicati ufficiali. Intanto, possiamo affermare con certezza che da questa sera né Alberto Grassi né Giuseppe Pezzella fanno più parte della rosa dell’Empoli.