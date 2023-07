L’asse Empoli-Spezia potrebbe riguardare non solo il portiere. I liguri hanno messo gli occhi addosso su due calciatori azzurri per rafforzare il loro centrocampo. Si tratta di Liam Henderson e Nicolas Haas, che lo scorso anno sono finiti dietro le gerarchie e che anche questa stagione partiranno in “seconda fila”.

La dirigenza azzurra non li ritiene incedibili ed è pronta, eventualmente, ad ascoltare eventuali offerte. Henderson ha molto mercato, in Serie B, ed è finito nel mirino di squadre che puntano a essere protagoniste come Palermo e Bari. Anche Haas ha alcuni estimatori in cadetteria, anche se fino a questo momento nessuno si è palesato con una vera e propria offerta.