Niente di particolarmente nuovo se non un aggiornamento alla situazione che potrebbe portare Fabiano Parisi a vestirsi di viola. Ne stiamo parlando già da giorni, da quando con certezza il club gigliato ha superato la Juve nella concorrenza al giocatore, mettendo sul piatto quell’offerta concreta che i bianconeri non avevano ancora messo. I termini dovrebbero essere quelli già raccontati, ovvero una base fissa di 10 milioni di euro più un altro paio (qualcuno dice si sarebbe scesi ad uno) da ottenere tramite facili bonus.

Le ultime ore avrebbero visto far fare dei passi avanti alla situazione, con i due club e l’entourage del giocatore impegnati a trovare la chiusa nei tempi più rapidi possibili. Già oggi, non dovesse esserci l’irpino al primo giorno di lavoro, potrebbe arrivare quell’ultimo indizio che creerebbe la prova. Una cessione che già lo scorso anno era nell’aria ma che poi non si concretizzò per i tempi sbagliati della Fiorentina. Vedremo se nelle prossime ore arriverà l’ok definitivo.