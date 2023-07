Porte aperte al Sussidario per il primissimo allenamento della squadra in questa stagione 2023/24. La squadra scenderà in campo alle ore 18:30 e, come detto, tutti i tifosi azzurri sono invitati per dare il primo abbraccio alla squadra ed allo staff tecnico. Da domani la squadra si allenerà al ritmo di due sedute al giorno con poi, venerdi sera, la prima amichevole che ci darà le primissime indicazioni.

Da segnalare che ci saranno diverse assenze in questa giornata e nei primi giorni di lavoro. Intanto per tutti i nazionali ci sarà una settimana di vacanza aggiuntiva con la convocazione per domenica prossima. Anche Maldini, l’unico volto nuovo, potrebbe non essere da subito in campo per un leggero problema pregresso. Non ci sarà nemmeno Caputo che per motivi familiari vedremo lunedi prossimo.

Come tutti gli anni effettueremo in serata un servizio video con le prime immagini della stagione. Questo l’elenco dei convocati:

PORTIERI – Chiorra, Perisan, Seghetti, Stubljar

DIFENSORI – Cacace *, Donati, Ebuehi, Guarino, Indragoli, Ismajli *, Luperto, Marianucci, Parisi *, Rizza, Stassin, Stojanovic *, Walukiewicz

CENTROCAMPISTI – Bandinelli, Belardinelli, Crociata, Degli Innocenti, Grassi, Haas, Henderson, Ignacchiti, Fazzini, Marin, Renzi

ATTACCANTI – Baldanzi, Caputo *, Ekong, Piccoli

*Liberato Cacace, Francesco Caputo, Ardian Ismajli, Fabiano Parisi e Petar Stojanovic si aggregheranno al gruppo lunedì 17 luglio