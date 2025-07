Come anticipato nella tarda serata di ieri, è ormai tutto definito per quanto riguarda la cessione di Tino Anjorin al Torino. L’operazione è chiusa e le visite mediche del centrocampista, propedeutiche alla firma sul contratto, sono confermate per la giornata di venerdì. Parallelamente a questa operazione, si concretizzerà anche il ritorno di Pietro Pellegri all’Empoli, sebbene non si possa parlare tecnicamente di contropartita nella trattativa per Anjorin. È opportuno, a tal proposito, fare chiarezza sulla struttura dell’accordo, dato che nelle ultime ore sono circolate informazioni non sempre precise.

Come confermatoci, il Torino verserà all’Empoli una somma pari a 4,5 milioni di euro. Di questa cifra, il club toscano dovrà girare il 40% al Chelsea, in virtù degli accordi stipulati nella scorsa estate. L’incasso netto per l’Empoli sarà quindi di 2,7 milioni di euro. Il Torino acquisirà il pieno controllo sul cartellino di Anjorin, e in caso di futura rivendita incasserà l’intero ammontare della cessione. Per quanto riguarda Pellegri, l’attaccante genovese farà ritorno a Empoli probabilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al momento, non è ancora stata resa nota la cifra che sarà fissata per il riscatto, ma si presume possa essere inferiore rispetto a quella prevista nell’accordo della scorsa estate che era di 4,5 milioni.

Va sottolineato che, pur essendo frutto della stessa negoziazione, le due operazioni sono formalmente distinte. Infine, come già scritto su queste pagine, una nota a margine tutt’altro che secondaria: nel momento in cui l’operazione sarà ufficializzata, il Torino dovrà versare all’Empoli anche il 10% del ricavato dalla cessione di Samuele Ricci. Una cifra che, secondo le stime attuali, dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro.