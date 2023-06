Sembra certo l’addio di Diaz al Milan, con un suo ritorno al Real Madrid, ed in virtù di questo il Milan avrebbe individuato in Tommaso Baldanzi una delle opzioni per il futuro. Non è da oggi che i rossoneri seguono con attenzione il talento azzurro, in questi giorni impegnato con ottimi risultati nel mondiale U20, ma adesso le idee meneghine sembrano essere più decise e convinte sul provare a portare da subito il ragazzo di Castelfiorentino alla corte di Pioli.

Baldanzi è uno di quei giocatori che l’Empoli vorrebbe provare a trattenere per la prossima stagione. La sensazione, cosa poi abbastanza scontata, è che la differenza la farà l’eventuale offerta che arriverà a Monteboro. Va da se che in caso di una situazione che possa davvero essere importante, le strade di Baldanzi e dell’Empoli andranno dividendosi. Si dovrebbe ragionare su una cifra che potrebbe essere similare a quella di Bennacer, quindi dai 15 ai salire. Non dimentichiamoci che il Milan – discorso che abbiamo già fatto – ha un paio di giovani elementi che all’Empoli piacciono e che potrebbero rientrare nell’eventuale discorso.

Proprio le belle prestazioni di Tommy nel mondiale in Argentina stanno facendo crescere la voglia, da parte di molti, di potersi aggiudicare le talentuose prestazioni del classe 2003. Non dimentichiamoci che in Italia anche Napoli e Lazio stanno facendo un serio pensiero. A Milano, stando anche a quanto raccolto, vorrebbero però far sul serio e senza perdere poi moltissimo tempo. Una volta sistemate con certezza le posizioni interne all’Empoli, crediamo che quella di Baldanzi sia una delle prime cose che verranno valutate.