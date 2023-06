Ci sono alcuni giocatori che piacciono e che arrivano poi con qualche tempo di ritardo. Uno dei casi è quello di Grassi, ma anche Piccoli non fa eccezione. A questi potrebbe aggiungersi il nome di Pietro Beruatto, terzino sinistro del Pisa. Il calciatore era già stato chiacchierato lo scorso anno, e rappresentava una valida alternativa in caso di partenza di Parisi. Con la permanenza in azzurro dell’irpino non ci sono stati passi verso il classe ’98.

Beruatto, che è stato riscattato lo scorso anno dai nerazzurri versando circa 2.5mln alla Juve, è arrivato al capolinea della sua esperienza sotto la torre pendente anche se c’è un contratto con scadenza 2026. Ad Empoli stavolta la partenza di Parisi è cosa certa, ecco quindi che si riaccende l’interesse verso il triestino che anche in questa stagione ha fatto davvero bene. I nerazzurri potrebbero proporre una sorta di prestito con obbligo di riscatto, la sensazione è che a Pisa si voglia ovviamente creare un guadagno ed il costo del terzino non sarebbe inferiore ai 4 milioni. Le prossime settimane ci diranno ovviamente di più ma l’interesse è concreto e continuativo e stavolta si potrebbe fare.