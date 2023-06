E’ storia !! L’Italia Under 20 batte la Corea del Sud 2-1 in semifinale e conquista per la prima volta nella storia la finale al Mondiale dando la dimostrazione di quanti giovani ricchi di grande talento il calcio italiano abbia a disposizione.

La squadra di Nunziata passa in avvio con Casadei ma viene raggiunta da un rigore di Seug-Won Lee. Gli Azzurri attaccano nella ripresa ma solo all’86’ trovano la rete del successo con una punizione di Pafundi finita all’incrocio dei pali. Davvero una rete capolavoro! Tra i protagonisti ancora in campo da titolari i due empolesi Guarino e Baldanzi, autori entrambi di un altra buona prova mentre è rimasto in panchina Degli Innocenti. Domenica 11 giugno la finalissima alle ore 23:00 contro l’Uruguay che ha sconfitto in semifinale Israele.

Italia Under 20- Corea Del Sud 2-1

Marcatori: 14′ Casadei (I), 23′ rig. Seung-Won Lee (C), 86′ Pafundi (I)

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti (67′ Faticanti), Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane (82′ Fontanarosa); Baldanzi (82′ Montevago); Ambrosino (89′ Fiumano), Esposito (82′ Pafundi). All. Nunziata

COREA DEL SUD (4-4-1-1) Joon-Hong Kim; Seok-Hyun Choi (90′ In-taek Hwang), Hyun-Bin Park (89′ Seo-Joon Bae), Ji-Soo Kim, Sang-Yun Kang, Yong-Hak Kim (62′ Ji-han Lee), Seung-Won Lee, Jun-ho Bae, Young-kwang Cho, Seong-Jin Kang; Young-Jun Lee. All. Kim Eun-Joong