Nelle prime ore della giornata si vocifera dell’interessamento del Palermo verso Emmanuel Gyasi. Non è un mistero della volontà della formazione di siciliana di allestire una formazione altamente competitiva per la prossima serie B. L’arrivo in panchina di Filippo Inzaghi è un segnale indicativo in questo senso. Quella dell’italo-ghanese al momento attuale è un’idea, secondo quanto si apprende da Tuttomercatoweb.com potrebbero esserci dei contatti nei prossimi giorni.

C’è da capire quale sia l’intenzione del calciatore azzurro che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, se vorrà proseguire l’avventura per riscattare la retrocessione dello scorso anno, oppure verrà allettato dall’offerta del club della propria città.

Nei prossimi giorni capiremo se questa sarà una semplice voce o verrà intavolata una vera e propria trattativa.