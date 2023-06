Per poter iniziare a parlare di mercato con un pizzico più di certezze, è ancora presto. Ma una certezza in casa azzurra già c’è, ed è rappresentata dal ritorno di un ragazzo che quest’anno ha fatto benissimo ed è adesso pronto per dimostrare il suo valore a casa. Si tratta del classe 2001 Luca Belardinelli, che al momento è impegnato con il Sudtirol nei playoff promozione di serie B. Ma per lui, in ogni caso, sarà serie A il prossimo anno.

A sdoganare il fatto che Luca sia uno dei ragazzi che faranno parte certa della rosa del prossimo anno, è stato il numero uno di Montebro Fabrizio Corsi, nel corso di alcune recenti interviste. La stagione a Bolzano è stata davvero di quelle produttive, andando a far fare al centrocampista quel salto di qualità che si sperava. Ed i biancorossi della terra delle mele ne hanno indubbiamente tratto vantaggio.

Belardinelli partirà con sicurezza per il ritiro con gli azzurri nel prossimo luglio, e su di lui verrà fatto il lavoro che già è stato fatto per alcuni ragazzi che oggi sono già appetiti dai grandi club. Dovesse essere mantenuto l’attuale modulo tatticco, il 4-2-3-1, lui andrebbe ad occupare una delle due caselle davanti alla difesa; zona in cui al momento gli attuali titolari non hanno certezza di permanenza. Il mercato ha da partire, Belerdinelli è già certezza.