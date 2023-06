I PIU

– Terminare senza sconfitte dopo il cambio di modulo

– L’entusiasmo della piazza e dei giocatori I MENO

– La forza tecnica della Lazio

– La stabilità della Lazio in difesa

Partita serenissima per l’Empoli, che ha già ampiamente conquistato e meritato la salvezza. L’entusiasmo è tanto, sia nella squadra che nell’ambiente, e può spingere gli azzurri a chiudere positivamente la stagione. Proprio l’imbattibilità ottenuta finora è l’ulteriore obiettivo per Zanetti e può essere una spinta ulteriore per ottenere un risultato positivo.

L’Empoli gioca contro una squadra tecnicamente molto forte, che oltre a questo ha spesso blindato la difesa in campionato. Diventa così difficile mettere in difficoltà i biancocelesti.