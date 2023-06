Inutile stare ancora a ribadire come nella prossima estate il nome di Fabiano Parisi sarà uno di quelli più chiacchiarati. A Monteboro le mani si stanno già sfregano visto il ricavo che ci sarà grazie a questo ragazzo arrivato per pochi soldi dall’Avellino. I nomi più caldi intorno all’irpino sono sempre quelli di Lazio e Napoli, ma insieme a loro anche gli occhi della Fiorentina, del Monza e di alcuni club esteri.

Adesso anche il Milan sembra essere uscito allo scoperto. Da Milano arrivano infatti conferme di come il nome del giovane terzino sinistro sia di quelli che rappresentano alto gradimento per Maldini ed il suo entourage. I rossoneri cercheranno un contatto con gli azzurri per provare a dire la loro e capire se potersi inserire in una trattativa che come base d’asta partirà dal almeno dieci milioni. I rossoneri, ma su questo ci torneremo eventualmente a tempo debito, potrebbero mettere sul piatto anche dei nomi come quello di Colombo (attaccante oggi al Lecce) o Brescianini (mediano oggi al Cosenza)