Una nuova arrivata ieri in casa Buscè: è nata Rosa. Il mister della Primavera azzurra ha dato alla bimba il nome della madre come ad unire in un unico abbraccio il passato ed il futuro della sua vita. Il presente è tanta felicità. Ad Antonio ed alla sua compagna Chiara le migliori felicitazioni di tutta la Redazione di Pianetaempoli. A Rosa diamo il benvenuto e le facciamo i migliori auguri per una vita felice.