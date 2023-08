Guardando al mercato in uscita degli azzurri c’è una situazione che ancora si porta addosso un punto interrogativo. E’ quella relativa a Nicolas Haas. Lo svizzero, seppur titolare nella gara di Monza, non è tra quelli che sulla carta partono con i gradi di titolare, ma soprattutto si parla di un giocatore che dopo il grave infortunio ha perso qualcosa in brillantezza e tenuta. L’Empoli però non ha necessità e fretta di venderlo, sapendo che alla bisogna può sempre essere utile.

Su di lui c’è sempre l’attenzione della Cremonese, che lo vorrebbe per dare ulteriore spessore al proprio centrocampo. L’Empoli ha dato carta bianca al giocatore, nel senso che se Haas vorrà prendere questa strada perchè maggiormente convinto sul suo impiego, non ci saranno ostruzioni. Di contro, se il classe ’96 preferirà continuare a far parte dello spogliatoio azzurro, sarà ben accetto. In tutto questo non è da escludere che le ultimissime ore di mercato possano portare anche ad una chiamata diversa e più stimolante di quella di Cremona.