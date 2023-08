Come ci ricorda spesso il grande Battisti, per certi interrogativi la risposta la scopriremo soltanto vivendo. Ma la sensazione è che qualcosa in casa Empoli stia cambiando e che quel 4-2-3-1 che è stato rivoluzione e risveglio della parte finale dello scorso campionato, sia destinato ad essere un ricordo. Le sensazioni nascono dalle ultimissime operazioni di mercato (alcune ancora da ufficializzare mentre andiamo online) che altrimenti si spiegherebbero soltanto con molta “confusione”. A Monteboro, come da ogni altra parte del mondo, si può sbagliare, ma ormai da anni siamo abituati al fatto che certe cose non vengono fatte a caso. A tutto c’è sempre una logica.

Siamo nel campo della teoria, e tutto quello che diremo va in questo momento preso con le molle. Già sabato, nella conferenza stampa pregara, potremo provare a capire qualcosa in più. Parlavamo di sensazioni rispetto ad un cambio di modulo, un assetto tattico che potrebbe tornare al vecchio caro 4-3-1-2, o che potrebbe anche vedere un 4-3-3. Attenzione, potrebbe non essere da escludere il cosiddetto albero di Natale. Moduli che però hanno in comune un fattore, ovvero un centrocampo a tre. Più solido, più specifico, più strutturato. Sempre vagando sulle ali del sentore non confermato, l’immaginazione porta a vedere oltre la difesa un trio che potrebbe essere composto da Fazzini-Marin-Maleh. E qui si spiegherebbe bene l’acquisto dal Lecce che oggi troverà conferma. Un giocatore, l’italo-marocchino, che Zanetti conosce molto bene avendolo avuto a Venezia, ed avendolo sempre impiegato come mezzala sinistra. Davanti ci si può sbizzarrire: Baldanzi dietro a Caputo e Cambiaghi, tutti e tre sulla stessa linea con anche Cancellieri a giocarsela sulla parte destra, senza dimenticare Shpendi che può giocare in tutti i sistemi elencati.

Oltre ad assicurare un maggiore controllo dell’area di rigore, la presenza di tre giocatori sulla linea di centrocampo può favorire gli scambi e la ripartenza dal basso: uno dei tre centrali sarà sempre libero dalla pressione e può cercare sia l’appoggio per vie centrali che i corridoi esterni. Se si gioca con il vertice basso di centrocampo (Marin quello fa) e due interni, si hanno molte più soluzioni offensive (un maggior numero di uomini oltre la palla) e sono più spedite le ripartenze una volta conquistata la palla, in quanto ci sono molto maggiori possibilità di effettuare degli inserimenti, sia centrali che laterali, con i due interni. Molto probabilmente, sempre ristagnando nel mare delle supposizioni, le ultime tre partite ufficiali hanno fatto venir pensieri diversi rispetto a quelle che erano le aspettative della vigilia. Abbiamo spesso elogiato come il mercato di questa estate sia stato sviluppato in tempi rapidi, con scelte giuste o sbagliate che solo il tempo avrebbe fatto capire, e con una visione mirata. Questi ultimi giorni assomigliano invece a quel vecchio mercato che si chiamava “di riparazione”.

Staremo a vedere, e già nel prossimo fine settimana potrebbe succedere qualcosa. Molto più probabile che l’eventuale cambiamento possa aver bisogno di tempo ma nell’aria qualcosa di diverso lo si avverte. E proprio perchè c’è davvero la voglia di scrivere quella pagina di storia, società e tecnico faranno tutto il possibile per rendere efficiente la macchina che dovrà gareggiare, senza doversi trincere dietro isterici integralismi e principi che potrebbero non produrre qualcosa di buono.