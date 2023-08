L’Empoli sta chiudendo un colpo importante per il suo centrocampo. Infatti sarebbe ben avviata la trattativa con il Lecce – come riportato dai colleghi di Sky Sport – per arrivare alle prestazioni di Youssef Maleh. Il marocchino (nato in Italia) classe ’98 fa parte della scuderia di Giuffredi, molto vicino all’Empoli da sempre, e direttore d’orchestra anche in questa trattiva. Maleh era arrivato al Lecce nel corso dell’ultimo mercato di gennaio ed è stato riscattato dai salentini a 5 milioni in ragione della salvezza.

In giallorosso per lui diciassette partite (sei da titolare) con un assist vincente all’ultima contro il Bologna. Ricordiamo che è cresciuto nelle giovanili del Cesena (come Shpendi) ed ha vestito le maglie di Ravenna, Venezia e Fiorentina. Maleh è un centrocampista mancino, dotato di buona tecnica e grande capacità d’inserimento. Predilige la posizione di mezzala in un centrocampo a tre, ma può svariare in tutti i ruoli della mediana, compreso quello (parlando di 4-2-3-1) dei due davanti alla difesa. La formula su cui si sta lavorando è quella del prestito con diritto di riscatto e la cifra dovrebbe essere superiore ai 5 milioni. Le prossime ore dovrebbero portare alla chiusura. Il discorso Piccoli rientra in questa operazione.