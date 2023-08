Potrebbe già essere finito il ciclo azzurro di Roberto Piccoli. Il giocatore tanto voluto nell’estate del 2021, e poi arrivano a gennaio 2023, sembra essere vicino al passo d’addio. Sembra che per lui si possano aprire le porte del Lecce (poi scriveremo anche di cosa arriverà da Lecce) che è alla ricerca di un attaccante con un po di esperienza. Alla base ci sarebbe una non totale soddisfazione di quanto fatto vedere dall’ex Verona in questi mesi.

Piccoli era arrivato lo scorso anno con la formula del prestito per 18 mesi, e la sensazione era che quest’anno potesse avere i gradi di titolare. Fino però dalle amichevoli estive si era capito che cosi non sarebbe stato, e le tre gare ufficiali lo hanno palesato. Giocatore che mal si adatta per caratteristiche all’attuale modulo azzurro. Fu preso quando ancora era in auge il 4-3-1-2. Ovviamente per il passaggio di Piccoli ci vorrà anche il benestare dell’Atalanta, proprietaria del cartellino